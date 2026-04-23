La Asociación Bancaria anunció un paro este lunes 27 de abril: qué pasa con la atención en bancos de Neuquén y Río Negro

La Asociación Bancaria anunció un cese de actividades durante 24 horas para este lunes 27 de abril. El principal sindicato que representa a los trabajadores de entidades financieras en Argentina tomarán medidas de acción ante intimidades recibidas.

El gremio confirmó que tras diversos despidos y amenazas recibidas a trabajadores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), tomarán medidas de fuerza en señal de reclamo. La decisión actuará en 21 centros de tesoros nacionales a lo largo del país.

Desde el gremio confirmaron que si no reciben alguna respuesta con las autoridades en torno a las negociaciones, se podrán implementar otras medidas de reclamo para el futuro: «Se harán medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas donde alberguen los tesoros regionales«.

El secretario general de la Asociación Bancaria Sergio Omar Palazzo anunció el paro en su red social «X» y su apoyo a los trabajadores afectados: «Hicimos una gran asamblea en la sede del BCRA en resguardo de los 32 puestos de trabajo de los tesoros regionales que el BCRA anunció su cierre«.

El Lunes 27/4 Paro en todos los tesoros regionales del interior del País del BCRA.



Hoy hicimos una gran asamblea en la sede del BCRA en resguardo de los 32 puestos de trabajo de los tesoros regionales que el BCRA anunció su cierre. pic.twitter.com/llvBjZLZMT — Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) April 22, 2026

Paro de bancos este 27 de abril: qué pasará en Neuquén y Río Negro

En diálogo con DIARIO RÍO NEGRO, el secretario general La Bancaria Río Negro, Jorge Luis Rodríguez, confirmó que el paro general también afectará a las sucursales de Neuquén y Río Negro.

«Esta decisión afectaría todo el sistema, no solo a los trabajadores del banco. No se trasladará efectivo a regiones y los trámites, servicios e intermediarios se verán demorados» afirmó el secretario.

En Río Negro y Neuquén la adhesión es total. Foto archivo.

En caso de posibles nuevas medidas de reclamo para el banco, Rodríguez reiteró que el freno de actividades es para garantizar las condiciones de trabajo dentro del Banco: «Hay que preservar la mayor cantidad de trabajo posible y que sea de calidad» sentenció.