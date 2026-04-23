Apuñalaron a un estudiante a la salida de un colegio en Viedma: demoraron a un adolescente

Un estudiante secundario tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Zatti de Viedma, tras recibir una puñalada. El joven resultó herido luego de protagonizar una pelea con otro adolescente a la salida del colegio.

El atacante fue demorado en el sitio, pero desde la Fiscalía se informó que sería «no punible» penalmente. Trascendió que el agresor sería una persona ajena a la institución a la que asiste la víctima.

Lo que se sabe del ataque en Viedma: estudiante herido y un adolescente demorado

El violento episodio se registró cerca del mediodía, justo en el horario de ingreso de estudiantes del turno tarde y la salida del turno mañana de los colegios que se encuentran cerca de las calles Guido y Buenos Aires.

Si bien el caso se está investigando, algunos testigos declararon que todo comenzó por una pelea en la vía pública que concluyó cuando uno de los adolescentes apuñaló al otro.

Poco después del ataque, se trasladó al estudiante herido al hospital Zatti donde tras ser ingresado se logró confirmar que no corría riesgos de vida ya que sus lesiones eran leves.

En tanto por el agresor, se indicó que el mismo fue demorado y quedó a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que sería «no punible» penalmente ya que se trata de un menor de 16 años.