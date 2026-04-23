Un diputado del MPN cruzó al titular de Vialidad Nacional por la Avenida Mosconi: «Caradura de la semana»

El diputado provincia del MPN, Claudio Domínguez, nombró como «caradura de la semana» al titular de Vialidad Nacional en Neuquén, Javier Cerda, por convocar a una supuesta actividad con vecinos, promocionada por La Libertad Avanza, para plantear dudas sobre la obra de la Avenida Mosconi.

«¿Alguna vez va a entender lo que es gestionar un metro de ruta?», criticó con un video en redes sociales el legislador, muy cercano al intendente Mariano Gaido.

«¿Pueden creer que este director va a dar una charla sobre la Avenida Mosconi, exRuta 22 y se pregunta ‘obra planificada’, ‘obra que va a traer inconvenientes a los vecinos’? Algo de lo que él no sabe porque hasta ahora ha hecho cero obras en la gestión de Vialidad Nacional. Realmente un caradura», cuestionó Domínguez.

En el video que publicó este jueves, el diputado defendió que «por supuesto que fue una obra planificada durante muchos años y que también se trabajó con los frentistas». Y aclaró también que «por supuesto va a traer inconvenientes por la magnitud de la obra, es una obra histórica para la ciudad de Neuquén».

En una continuación de la crítica que ya había hecho ayer durante la hora de Otros Asuntos en la Legislatura, el legislador del MPN sostuvo que la obra se va a hacer «en tiempo récord» desde el puente carretero con Cipolletti hasta la calle Gatica. «Se va a trabajar día y noche, algo que tal vez no sucede a nivel nacional», sugirió.

La reunión, según el flyer promocional que difundió el propio Domínguez en el video, estaba convocada para esta tarde a las 19 en la sede de La Libertad Avanza de la capital.

«Tal vez debería aprovechar esa reunión y explicarle a la gente qué es lo que está haciendo usted y su presidente en Vialidad Nacional», reprochó el dirigente, quien cuestionó el estado de la Ruta 22 entre Roca y Cipolletti, los «cráteres» de la Ruta 151, el puente de Río Colorado «que se está viniendo abajo» y la falta de mantenimiento de la Ruta 40 entre Junín de los Andes y el Norte Neuquino, entre otras.

«Por qué no se dedica a trabajar, porque si no vamos a creer que está en Vialidad Nacional para cobrar un sueldo. Hasta ahora no ha demostrado nada: cero obras, cero mantenimiento», cuestionó.