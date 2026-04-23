Tras cruces en sesión, el Concejo de Cipolletti aprobó una nueva conformación de bloques

En el arranque de una sesión marcada por cruces y reclamos, el Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó por unanimidad una nueva conformación parlamentaria que oficializó la existencia de tres bloques políticos dentro del cuerpo legislativo.

La reestructuración se dio luego de varios cambios ocurridos desde comienzos de 2026. Según explicó la presidenta del cuerpo, Karina Álvarez, durante la toma de cargos en febrero se recibió la renuncia de la concejal Manonelles por motivos personales, dimisión que fue aceptada oficialmente.

Esa salida obligó a cubrir la banca con el siguiente candidato en el orden de la boleta, Héctor Sepúlveda, situación que modificó el esquema interno del Concejo y demoró la definición formal de los bloques.

Desde la presidencia se indicó que hasta ese momento algunos espacios todavía no estaban oficialmente constituidos porque aún no se había realizado la reunión de Labor Parlamentaria necesaria para validar la organización interna. Ese panorama cambió el 17 de abril cuando se efectuó la reunión con la aprobación final de todos los ediles presentes.

Nuevo mapa político en el Deliberante de Cipolletti

Con la renuncia de la exconcejal María José Manonelles y la posterior asunción de Héctor Sepúlveda, se reconfiguró el bloque opositor Cambia Cipolletti, que hasta entonces estaba integrado por Manonelles, Ana Napoli y Oscar Andrés Langowski. En ese nuevo escenario, Langowski resolvió no integrar el espacio al considerar que no se sentía representado y presentó su pedido para conformar una bancada propia.

En la sesión de este jueves quedaron aprobados tres bloques legislativos: Juntos Somos Río Negro, presidido por Posse; Cambia Cipolletti, encabezado por Sepúlveda; y la bancada CC-ARI, liderada por Oscar Langowski.

La resolución fue votada por unanimidad, aunque no estuvo exenta de cuestionamientos. Durante el debate, la concejal Napoli dejó asentada su disconformidad con el criterio aplicado, aunque aclaró que no objetaba la creación del nuevo bloque.

“En esta misma situación, allá por el año 2024, hice una presentación solicitando la apertura de un bloque unipersonal y se me fue rechazada”, manifestó durante la sesión. Por su parte la presidenta del Concejo Deliberante aclaró que el «contexto era otro», enumeró múltiples razones que no fueron aceptadas por la edil opositora.

Asimismo, ante la nueva conformación del cuerpo legislativo, durante la sesión se reasignaron las comisiones permanentes y también las representaciones en los distintos entes y concejos.