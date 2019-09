Animalitos patagónicos protagonizan cuentos infantiles

Un puma malhumorado, un zorrino amistoso, un quintral vanidoso, colibríes, un majestuoso cóndor y un pequeño choique son solo algunos de los personajes que integran las cinco historias de animales de la estepa y el bosque de “Fábulas de la Patagonia”, el quinto libro infantil de Liliana Odano, que termina con una leyenda sobre el lago Nahuel Huapi.

“Es ficción porque los animales se comunican, lloran pero, para poder escribir los cuentos, tuve que investigar sobre sus hábitos, su hábitat y su entorno”, puntualizó Odano.

Cada cuento de este nuevo libro que reúne 56 páginas tiene una moraleja. “Son cuentos largos. Las maestras de nivel inicial pueden leerlos pero lo cierto es que está más dirigido a chicos de la primaria. Y la idea nació cuando mi hija que es profesora de nivel inicial me comentó que no hay material sobre animales de la estepa de la Patagonia. Ahí empecé a investigar y me entusiasmé porque la fauna es muy rica”, indicó la mujer de 67 años.

Odano escribió a modo de catarsis toda su vida pero cuando se jubiló, sus nietos comenzaron a demandar historias y la escritura se volvió un oficio. “Escribir era un sueño inalcanzable y ahora voy por mi quinto sueño”, bromeó.

“Cada libro me parece el más lindo. Me ocupo de llevarlos a las librerías, de cobrar, reponer. Pero llega momento en que tengo necesidad de seguir escribiendo”. Liliana Odano

Sus libros siempre tuvieron como protagonista a “la brujita Alegría, una antiprincesa que tiene como misión enseñar a cuidar el planeta y lucha contra el abuso de la tecnología”. En esta ocasión, al cuidado del medio ambiente se suma la flora y la fauna local.

“La intención es que el niño que empiece a leer el cuento sin poder dejarlo hasta llegar al final. Son historias llenas de amor. Hay un búho pigmeo que tiene la particularidad de imitar el canto de los pájaros de la zona para hacerlos su presa. Pero conoce un pájaro rayadito muy amistoso y no logra comérselo por el amor que éste le da”, adelantó entusiasta Odano.

La escritora consideró que se da mucha importancia a la literatura para adultos; mientras se subestima la literatura infantil. Sin embargo, aclaró, es una responsabilidad enorme porque lleva un cuidado intensivo en cada palabra que se elige, hay que pensar cómo los chicos pueden interpretar cada detalle. El contenido y el mensaje requieren de un cuidado especial.

Cada libro de Odano cuenta con una fuerte participación familiar. Sus dos nietos, de 8 y 12 años, testean cada uno de los cuentos. Opinan, aportan, sugieren. Sus hijas corrigen los textos y su pareja acompaña todo el proceso.

“Voy a todos las escuelas, los lugares de los que me llaman en forma gratuita. Llevo mis banners, mi grabador, los sombreros de la brujita, leo cuentos, bailamos el rock de la brujita. Y vuelvo con el triple” Liliana Odano

Texto e imagen se complementan en los libros de esta escritora. Sucede que la mujer no solo escribe sino que, como profesora de dibujo y pintura, también se ocupa de las ilustraciones de sus libros, “sin intervención de una computadora”.

"‘Fábulas de la Patagonia’ me llevó un año porque tuve que investigar mucho. La ilustración fue más compleja. Cuando nace la historia, surgen las imágenes que van a acompañar la historia. Ambas cosas van juntas, se modelan. Hasta que veo reflejado todo tal cual lo imaginé”, detalló Odano.