Un pueblo de España con solo 40 habitantes ofrece casa gratis y trabajo para atraer nuevos vecinos

En un contexto en el que muchos pueblos de España enfrentan el desafío de la despoblación, una pequeña localidad de la provincia de Soria lanzó una iniciativa que despertó interés dentro y fuera del país. Se trata de Arenillas, un pueblo de apenas 40 habitantes ubicado en la comunidad autónoma de Castilla y León, que busca atraer nuevos vecinos ofreciendo casa gratis y trabajo asegurado.

La propuesta es impulsada por el ayuntamiento local junto con la Asociación Cultural de Arenillas, que en los últimos años trabajó en la recuperación de varias viviendas para fomentar la llegada de nuevas familias. Actualmente, una de esas casas municipales totalmente equipada se encuentra disponible para ser ocupada sin costo de alquiler.

Trabajo estable y beneficios para quienes decidan mudarse

Además de la vivienda gratuita, el proyecto contempla un puesto fijo de albañil destinado al mantenimiento de edificios municipales y espacios públicos de la localidad. La iniciativa busca garantizar una fuente de ingresos estable para quienes decidan radicarse de manera permanente.

Las autoridades remarcan que el objetivo principal es revitalizar la comunidad y asegurar la continuidad de servicios y actividades en el pueblo.

Prioridad para familias con hijos

El programa está especialmente orientado a familias con niños en edad escolar. Los estudiantes pueden asistir al colegio comarcal de Berlanga de Duero, ubicado a unos 20 kilómetros de Arenillas, mediante un servicio de transporte escolar gratuito.

Además, existe la posibilidad de gestionar el bar o centro social del pueblo, un espacio clave para la vida comunitaria donde se realizan reuniones, celebraciones y diversas actividades culturales.

Internet y teletrabajo, una ventaja adicional

Uno de los aspectos que más valoran quienes analizan la propuesta es la mejora de la conectividad digital en la zona. Esto permite combinar el empleo local con actividades remotas o modalidades de teletrabajo, una alternativa cada vez más buscada por quienes desean alejarse de las grandes ciudades sin resignar oportunidades laborales.

Una convocatoria que superó las expectativas

Según informó la agencia EFE, la iniciativa recibió cientos de consultas y solicitudes provenientes de distintos puntos de España y también del exterior. Sin embargo, las autoridades aclararon que la prioridad será para aquellas personas que realmente tengan intención de establecerse a largo plazo e integrarse a la vida comunitaria.

Con esta estrategia, Arenillas intenta revertir una problemática que afecta a numerosas localidades rurales españolas: la pérdida constante de población. La apuesta es sencilla pero ambiciosa: ofrecer oportunidades reales para que nuevas familias encuentren en el pueblo un lugar donde vivir, trabajar y construir un futuro.