El Gobierno demora la reforma de Inocencia Fiscal y prioriza sostener su agenda legislativa en medio de la crisis por Adorni

La decisión oficial es centralizar los esfuerzos en los proyectos que ya están en el Congreso (Foto AP).

El Gobierno nacional decidió postergar el envío al Congreso de las modificaciones a la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía que ya se encuentra terminada, pero cuya presentación quedó condicionada por el complejo escenario político que atraviesa el oficialismo a raíz de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según trascendió desde la Casa Rosada, el proyecto ya fue revisado y elevado a la mesa política del Gobierno, el ámbito donde se definen las prioridades legislativas y estratégicas de la administración de Javier Milei. Sin embargo, la decisión fue concentrar los esfuerzos parlamentarios en las iniciativas que ya están en trámite y evitar abrir nuevos frentes de negociación con bloques aliados.

La reforma había surgido a partir de reuniones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y especialistas en materia tributaria. El objetivo era fortalecer el régimen simplificado de Ganancias, ampliar su alcance y brindar mayor seguridad jurídica a quienes decidieran incorporar fondos al circuito formal de la economía.

No obstante, en Balcarce 50 admiten que el contexto político alteró los planes. El caso que involucra a Manuel Adorni, investigado por la evolución de su patrimonio y sometido a una creciente presión opositora en el Congreso, complicó la posibilidad de impulsar nuevas discusiones legislativas.

Uno de los aspectos que generó mayor sensibilidad política fue la adhesión de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, al Régimen Simplificado de Ganancias mientras se desarrolla la investigación judicial. Aunque desde el Ejecutivo sostienen que no existió blanqueo de capitales ni exteriorización de fondos, reconocen que cualquier modificación al régimen fiscal podría ser interpretada por la oposición como una medida destinada a beneficiar al funcionario.

Prioridad para los proyectos ya presentados

La estrategia oficial apunta ahora a asegurar el avance de iniciativas consideradas centrales para el Gobierno, entre ellas:

El paquete de inviolabilidad de la propiedad privada.

El denominado Súper RIGI.

La ley de lobby.

El proyecto Hojarasca.

La reforma vinculada a Zonas Frías.

Todas estas propuestas requieren acuerdos con sectores dialoguistas, gobernadores y bloques aliados, una negociación que el oficialismo considera demasiado delicada como para sumar nuevos temas a la agenda.

Además, otros proyectos previstos para las próximas semanas, como la implementación del juicio por jurados y nuevas medidas de desregulación económica, también quedaron temporalmente en espera.

Qué cambios propone la reforma

La iniciativa promovida por Economía contempla modificaciones destinadas a ampliar la cantidad de contribuyentes que puedan adherirse al régimen simplificado.

Entre los principales cambios analizados figuran:

Eliminación de límites patrimoniales y de ingresos para ampliar el universo de adherentes.

Reformulación del criterio de “discrepancia significativa”.

Más instancias de corrección antes de perder beneficios.

Restricciones al uso de presunciones fiscales por parte de ARCA.

Nuevas reglas de bancarización para determinadas operaciones.

Beneficios vinculados a reducción de sanciones y multas para quienes regularicen su situación.

Según la visión oficial, estas medidas permitirían reducir el temor de muchos contribuyentes a sufrir fiscalizaciones amplias por errores formales o diferencias de criterio, incentivando así la incorporación de recursos hoy fuera del sistema formal.

El impacto del caso Adorni

La decisión de postergar la reforma está directamente relacionada con la situación política que enfrenta el jefe de Gabinete. El oficialismo logró evitar momentáneamente una ofensiva parlamentaria en el Senado, pero el debate sobre una posible interpelación sigue vigente y podría retomarse en los próximos días.

En este contexto, el Gobierno considera que cualquier iniciativa vinculada a beneficios fiscales o flexibilización de controles podría quedar inevitablemente asociada al caso Adorni y terminar generando más costos políticos que beneficios legislativos.

Por esa razón, aunque el proyecto continúa siendo una prioridad para Economía, la Casa Rosada optó por mantenerlo en espera hasta encontrar un escenario parlamentario más favorable y menos condicionado por la crisis política que atraviesa uno de los principales funcionarios del gabinete nacional.

Con información de TN.