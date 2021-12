Carreras: «No tengo registro de un pedido de audiencia (de María Emilia Soria) en dos años»

La gobernador de Río Negro, Arabela Carreras (JSRN), volvió a cuestionar la pasividad de la administración municipal de la intendenta María Emilia Soria y sostuvo que en los dos años que lleva al frente de la gobernación nunca hubo un pedido de audiencia por parte de la dirigente del Frente de Todos (FdT).

De esta manera, la gobernadora volvió a insistir con la «falta de gestión» de la intendenta y dijo que esto repercutió en las obras que se deben destinar a la ciudad.

«El vínculo con Soria (María Emilia) es igual que siempre. No tengo registro de ningún pedido de audiencia en los dos años de gestión», dijo la gobernadora tras participar de un encuentro realizado en la Sociedad Libanesa de Roca por los 60 años del hospital Francisco López Lima.

La respuesta de Carreras surgió tras las críticas de los legisladores del Frente de Todos quienes denunciaron que en el presupuesto 2021 que aprobó la Legislatura, la administración de Roca había sido «discriminada» por el gobierno provincial.

Fue el diputado José Luis Berros quien dijo que detalló que por ejemplo Cipolletti tiene previsto 1,516,115,432.00 millones en obras; Viedma 3,779,603,910.00 mientras que a Roca le asignaron 434,263,625.00.

«Así como yo voy a Nación en forma permanente, no importa que no sea de mi mismo signo político. Y sin embargo he tenido numerosos encuentros con el presidente Fernández para gestionar. Tenemos un gran índice de obras per cápita financiadas por Nación», dijo la mandataria rionegrina.

Y aclaró que es «muy difícil» definir el mejoramiento de una plaza o la pavimentación de una calle si no hay una iniciativa local.

«Estamos dispuestos y abiertos al diálogo y vamos a seguir invirtiendo en Roca. Mañana licitamos viviendas y el plan de Suelo Urbano y la ley Pierri va a continuar a pesar de que no hay interlocutores locales», dijo Carreras quien aseguró que van a continuar con la puesta en marcha a través de instituciones, organizaciones civiles y los organismos que la provincia tiene en Roca.

Este medio intentó tomar contacto con la intendenta María Emilia Soria para saber su opinión sobre el tema aunque no hubo respuesta al requerimiento periodístico.