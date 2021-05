Área ¿protegida? de Paso Córdoba: crecen las multas

La tradicional competencia de mountain bike “Paralelo 39” se disputará el próximo domingo. La semana pasada hubo una fuerte polémica, cuando el municipio advirtió a través de un comunicado oficial sobre la “falta grave” que cometieron sus organizadores por alterar el terreno en el Área Natural Protegida Paso Córdoba.

Las autoridades dijeron que seguramente habrá una sanción, a partir de la magnitud del hecho, pero que no estaba en riesgo la realización de la carrera. Ahora bien, ¿fue un episodio aislado? ¿cuánto cuidamos los roquenses y los visitantes uno de los patrimonios naturales más importantes que tiene la ciudad? ¿está realmente “protegido” ese espacio creado en 1999 con el objetivo de conservar el ambiente al sur del río Negro para el uso público con fines científicos, educativos y recreativos?

Las primeras respuestas que surgen desde la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable muestran que las acciones agresivas hacia la naturaleza son recurrentes.

No se pueden hacer modificaciones sin autorización porque eso se debe evaluar ante la sensibilidad de los suelos" Laura Juárez, directora de Ambiente

“En el año se han realizado 27 infracciones, de las cuales 23 son por fuego en sectores no permitidos”, indicó Laura Juárez, titular de ese organismo municipal. A su vez, sumado al daño generado por las llamas, la extracción de leña de vegetación nativa y el arrojo de residuos fuera de los cestos habilitados son los principales impactos negativos asociados a las actividades recreativas.

Y esos datos hay que conjugarlos con otro reporte estadístico: la Dirección de Turismo registró que en la temporada estival se triplicó la cantidad de personas que ingresaron al Área Protegida. El grupo de mayor demanda se encuentra integrado por familias y amigos que se dirigen a la zona para actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento, con una muy buena respuesta en los sectores del Playón Rojo y Brazo Verde, ya que tienen accesos al río y parrillas.

“No es la primera vez que se infracciona a un organizador”

La polémica con los organizadores del Paralelo 39 comenzó cuando guardias ambientales labraron un acta de infracción al reconocido triatleta Maximiliano Morales, organizador de la décima edición.

Ante un reclamo recibido en Dirección de Ambiente, se constató la alteración de una “picada”, en un sector donde se hallaron restos fósiles y donde habitualmente se desarrollan tareas de investigación científica. La sanción está encuadrada en el marco de las Ordenanzas Nº 2583/97 y 3454/04, de creación y plan de manejo del Área Natural Protegida Paso Córdoba.

Al organizador no se le retiró el permiso para realizar la competencia, y el expediente continúa su curso dentro del esquema de permisos municipales, donde se aguarda la resolución del Juzgado de Faltas. “No es la primera vez que se infracciona a un organizador de un evento, ya que en otros casos se han realizado por dejar residuos, Por ejemplo, de cintas que se utilizan para marcar los recorridos”, comentó Juárez.

Hacia el viernes pasado, el circuito estaba en proceso de aprobación por parte de la Dirección de Ambiente. Tras dicha evaluación, en algunos casos puede ser necesario modificar fragmentos de los circuitos propuestos, los cuales serán informados al organizador. Este proceso de rutina es independiente de la infracción labrada, la cual en sí misma no conlleva ninguna alteración.

Por su parte, Maximiliano Morales el organizador de la competencia, realizó un descargo por Facebook, en donde hizo mención a lo ocurrido con la sanción. “Pido disculpas por el error, fue sin mala intención. Si lo hubiera sabido antes no lo hubiera hecho. No imaginé que tapar un pozo para evitar caídas iba a traer tantas consecuencias. Lamentablemente me tocó a mí, pero seguro que servirá para que lo sepan futuros organizadores”, comentó el atleta.

Pido disculpas, fue sin mala intención. No imaginé que tapar un pozo iba a traer tantas consecuencias" Maximiliano Morales, organizador del Paralelo 39

La imagen que difundió el municipio sobre la “picada” que fue alterada.

“Me gustaría que se hable de la carrera”

La décima edición de la prueba de mountain bike Paralelo 39 Adventure sigue en pie. Se desarrollará en Paso Córdoba el próximo 9 de mayo, y contará con un recorrido principal de 56 kilómetros y uno reservado a promocionales que tendrá 30 km.

Participarán más de 700 competidores con la presencia de reconocidos bikers como Jorge Lleyton, Raffler, Jeremias Mansilla, Dorhmann, Mariano Bustos, Ferroni y Valentina Muñoz.

“Me gustaría que se hable de la carrera, de una carrera con mucha historia, que tendrá un gran nivel y que merece respaldo por todo lo que hizo Carlos Heredia y toda la gente que trabajó en todos estos años”, escribió Maxi Morales en el sitio oficial de la competencia.

“No es una tarea sencilla organizar, aunque a muchos les parezca fácil. Y estamos haciendo lo posible por tener un gran domingo y darles a las y los competidores lo mejor”, agregó.

Los orígenes del área natural

El Área Natural Protegida Paso Córdoba está ubicada a unos 12 kilómetros hacia el sudoeste de la ciudad. En el 2001 se aprobó el Plan de Manejo, para regular el uso del espacio y minimizar el impacto que generan las actividades que dan cita al lugar.

Allí se persiguen objetivos de conservación de especies florísticas y faunísticas, de manera conjunta con el disfrute turístico recreativo. En el lugar se encuentran especies de gran valor biológico por tener distintos rangos de amenaza, y posee unidades geológicas del Mesozoico y Cenozoico, algunas de las cuales tienen un abundante registro fósil.

Pero en Paso Córdoba se realizan también distintas competencias deportivas, principalmente running, trekking y ciclismo. Además, se observan con regularidad numerosos grupos de entrenamientos, parapentes, SUP, caminatas, entre otros.

El comportamiento de los atletas es muy heterogéneo en el lugar, ya que desde la Municipalidad han registrado la generación de nuevos senderos, erosión, movimiento de suelo, generación de residuos y ruidos molestos.

La circulación a campo traviesa de todo tipo de vehículos se encuentra prohibida en el Área Natural Protegida, por el efecto erosivo de los vehículos que destruyen y modifican el sensible suelo de la zona.

Las motos, de acuerdo a la zonificación del ANP Paso Córdoba, tienen autorizada la circulación únicamente en el circuito ubicado al sureste del Club Náutico Municipal, y por caminos existentes. Pero la fiscalización de la actividad es compleja. “Se está trabajando para instrumentar nuevas estrategias de control. Y a la par de eso, se realizan campañas de concientización a los usuarios”, remarcó Juárez.