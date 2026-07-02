Franco Colapinto en Silverstone: recuerdos que alegran e ilusionan

Transcurría la segunda temporada de Franco Colapinto en la FIA Fórmula 3. Por entonces, en 2023, el sueño de la máxima aún asomaba lejano y algo utópico.

La presión de conseguir resultados y patrocinadores se sentía; el argentino tenía que demostrar rápido para hacerse eco ante los cazatalentos y destacarse entre las grandes jóvenes promesas con proyección de Fórmula 1.

Y aquella competencia en Silverstone, celebrada curiosamente el fin de semana del Día de la Independencia en nuestro país, comenzó a encaminar la nave hacia el sueño.

Con una acertada estrategia, Franco apostó a los neumáticos slicks, aún con lluvia en pista (luego paró y sus rivales debieron ingresar a boxes), y se quedó con un triunfazo en el Sprint de sábado, llevando la albiceleste a lo más alto del podio en la mismísima Inglaterra.

VAMOS FRANCO! 👊🇦🇷@FranColapinto claimed his third F3 victory and his first of the season in the 2023 Silverstone Sprint Race 🏆#F3 #BritishGP pic.twitter.com/bs7XchhhOT — Formula 3 (@Formula3) July 1, 2026

Un año después, como para hacer aún más especial la visita al circuito emplazado sobre la vieja base aeronaval, Franco tuvo su primera vez oficial sobre un Williams de F1, siendo parte de la FP1 con el auto del estadounidense Logan Sargeant.

Aquel fin de semana, por si fuese poco, acarició el podio en la Fórmula 2, arribando 4° en la competencia principal. Aunque en su mente, luego de ese prometedor test en Williams, ya estaba activado el chip F1.

Es cierto, el único antecedente del pilarense compitiendo sobre un Fórmula 1 en Silverstone no es el mejor. Pues, el año pasado, un choque en clasificación y los problemas en la caja de cambios previo al inicio de la prueba, lo dejaron sin chances de completar siquiera una vuelta.

Pero la edición venidera asoma como una gran oportunidad de revancha, en todo sentido. Dejar atrás ese recuerdo y recobrar la competitividad con Alpine, luego de una frustrante actuación en Austria.

La actividad en el Gran Premio de Gran Bretaña comprenderá, además, el tercer Sprint del año. ¡Desafío doble!