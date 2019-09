Argentina, con un PBI debajo del colchón

Mientras el gobierno hace malabares para conseguir el financiamiento que le permita llegar sin sobresaltos a diciembre, y la economía nacional se debate en torno a restricciones estructurales que la asechan desde hace décadas, el conjunto de los argentinos mantiene fuera del sistema, fondos por una cifra que es prácticamente equivalente a un Producto Bruto Interno (PBI).

Es lo que surje del informe sobre “Balanza de Pagos” publicado esta semana por el Indec. La estadística oficial indica que en el segundo trimestre del año, la posición de inversión internacional argentina, asciende a u$s 384.605 millones. De ese total, un 16,7% (u$s 64.278 millones), está en manos del Banco Central (BCRA) como reservas internacionales. Un 2,6% está en poder del gobierno general (u$s 10.075 millones). Otro 1,6% está colocado en sociedades captadoras de depósitos (u$s 6.155 millones). Por último hay u$s 304.097 millones que se encuentra en ‘otros sectores’. Tal es el monto de los dólares que se encuentra fuera del sistema o ‘debajo del colchón’.

Las crisis que afectan cíclicamente la economía argentina, son el principal motor de la desconfianza que lleva a los argentinos a ‘retirar’ sus tenencias.



Se trata de activos en divisa extranjera que personas individuales argentinas o empresas de capital nacional, mantienen fuera del sistema financiero, pueden ser declarados o no ante la Afip, sea en cajas de seguridad o en otro destino, dentro o fuera de las fronteras del país.

En base al último dato publicado por Indec respecto al nivel de actividad, y considerando un tipo de cambio en torno a los $60, resulta que el PBI actual asciende a u$s 385.372 millones.

Significa que el monto que los argentinos atesoran fuera del sistema es equivalente al 85% del PBI actual. Una suma que podría solucionar buena parte de las tensiones que presenta la estructura económica, pero que al mismo tiempo es un síntoma inexpugnable de la desconfianza que los agentes tienen en el país.

Dicha desconfianza lleva cíclicamente a los agentes argentinos a ‘enviar la plata afuera’. No obstante, vale decir que en los últimos cuatro años, la tendencia se profundizó notablemente. En efecto, el registro oficial del año 2016 indica que en el primer trimestre de ese año, había u$s 234.505 millones fuera del sistema.

Implica que la cantidad de dólares que se encuentran debajo del colchón, creció un 52,8% en dicho lapso. Ni siquiera el blanqueo de capitales lanzado por el gobierno en el año 2016, logró revertir dicho flujo.

A ello hay que agregar que la estadística recientemente publicada, refiere al segundo semestre del presente año. Quiere decir que la misma no considera el efecto del resultado en las elecciones primarias. Vale decir que tras el cambio de expectativas producto del traspié electoral del gobierno en las primarias de agosto, se incrementó el retiro de depósitos en moneda extrajera y la dolarización de carteras, lo que sin duda significa un incremento aun mayor en el monto total de divisas fuera del sistema, el cual se verá reflejado en el próximo relevamiento oficial.