¡Atención Colapinto! La F1 informó un cambio en la parrilla de salida de la Sprint del GP de Miami

Franco Colapinto tuvo un debut soñado en Miami y buscará los puntos en la Sprint.

Este viernes, la Fórmula 1 protagonizó un papelón en la clasificación Sprint del Gran Premio de Fórmula 1 que alteró la parrilla de salida.

Alex Albon, piloto de Williams y excompañero de Franco Colapinto, excedió claramente los límites de pista en la curva 6 en la Q1 pero no fue detectado por la tecnología ni por los comisarios de pista y accedió sin problemas a la Q2.

Luego, con el pasar de los minutos se confirmó la infracción pero ya era demasiado tarde, porque Albon ya se encontraba en pista y la Q2 había comenzado. Por este motivo, se tomó la medida de borrar todos los tiempos del tailandés en Q2 y fue relegado hasta la 19° posición.

Albon, el protagonista de la polémica en la clasificación.

El gran perjudicado por este inconveniente técnico fue Liam Lawson, que no pudo pasar a Q2 y fue eliminado por Albon. Racing Bulls, escudería del neozelandés, se dio cuenta del error e informó a la FIA, que reconoció la falla.

Un representante de FIA argumentó que las marcas de neumáticos dejadas sobre el asfalto por los otros campeonatos que se realizan durante el fin de semana en el circuito hicieron que los sistemas no registraran la infracción de inmediato.

El próximo objetivo de Franco Colapinto será la Sprint de este sábado, que consistirá de 19 vueltas. Luego, para cerrar la jornada tendrá la clasificación, que determinará la parrilla de salida de la carrera del domingo.

Colapinto cerró una gran jornada y saldrá en la 8° posición.

¿Cómo queda la parrilla de salida de la Sprint?

1. Lando Norris (McLaren)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. George Russell (Mercedes)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Franco Colapinto (Alpine)

9. Isack Hadjar (Red Bull)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Gabriel Bortoleto (Audi)

12. Nico Hulkenberg (Audi)

13. Oliver Bearman (Haas)

14. Carlos Sainz (Williams)

15. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

16. Liam Lawson (Racing Bulls)

17. Esteban Ocon (Haas)

18. Sergio Pérez (Cadillac)

19. Alexander Albon (Williams)

20. Valtteri Bottas (Cadillac)

21. Fernando Alonso (Aston Martin)

22. Lance Stroll (Aston Martin).

Horarios del Gran Premio de Miami

Sábado 2 de mayo:

Carrera Sprint (19 vueltas) – 13:00

Clasificación – 17:00

Domingo 3 de mayo:

Carrera (57 vueltas) – 17:00

*Todos los horarios corresponden a Argentina.