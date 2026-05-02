Así es la casa en Villa La Angostura con vista al Nahuel Huapi donde descansan Mica Viciconte y Fabián Cubero

La casa de vacaciones que eligieron Mica Viciconte y Fabián Cubero en el sur argentino no solo llama la atención por su ubicación privilegiada, sino también por su arquitectura pensada para convivir con el paisaje. Lejos del lujo ostentoso, el diseño apuesta a una estética cálida, funcional y profundamente conectada con la naturaleza.

Arquitectura de montaña: materiales que definen el estilo

Lo primero que se destaca en las imágenes es la combinación de madera y piedra, dos materiales clásicos de la arquitectura patagónica.

En la fachada se observa una base de piedra irregular que ancla la casa al terreno, mientras que en el nivel superior predomina el revestimiento en madera, que aporta calidez visual. Los techos inclinados responden a las condiciones climáticas del sur, y los volúmenes escalonados rompen la rigidez, generando una composición más orgánica.

Este tipo de construcción no es casual: está pensada tanto para resistir el clima como para integrarse visualmente al entorno natural.

Una casa que se abre al exterior

Otro punto clave del diseño son los grandes ventanales, que permiten aprovechar al máximo la luz natural y mantener una conexión constante con el paisaje.

En las fotos se perciben aberturas amplias en ambos niveles, que enmarcan el verde del bosque y generan una sensación de continuidad entre interior y exterior. La casa no se cierra, sino que se expande hacia el entorno.

Detalles que marcan la diferencia

Las imágenes también dejan ver elementos que refuerzan el carácter del proyecto. Los balcones y escaleras de madera aportan movimiento a la fachada, mientras que los decks exteriores con mesas y bancos están pensados para la vida social y el disfrute al aire libre.

El acceso principal se organiza a través de senderos rodeados de vegetación, sin intervenciones agresivas, lo que refuerza la idea de integración con el paisaje.

Diseño tipo “cabaña moderna”: la tendencia que crece

Aunque remite a lo rústico, esta propiedad está lejos de ser una cabaña tradicional. Se trata de un concepto híbrido que combina una base material clásica, como la piedra y la madera, con líneas más limpias y contemporáneas.

Este tipo de casas, conocidas como cabañas contemporáneas, son cada vez más elegidas en el sur porque logran equilibrar confort, estética y conexión con la naturaleza.

Funcionalidad pensada para vivir y descansar

Además del diseño, la casa suma comodidades que elevan la experiencia. Entre ellas, un gimnasio privado y espacios exteriores amplios pensados para compartir.

Las áreas comunes están diseñadas para adaptarse tanto al descanso como a la actividad, lo que convierte a la propiedad en un refugio completo para disfrutar en familia.

Por qué este tipo de casas es tendencia

La arquitectura de este estilo responde a una nueva forma de habitar: más conexión con el entorno, menos elementos innecesarios y una búsqueda de bienestar real.

La casa elegida por Mica Viciconte y Fabián Cubero no solo funciona como escenario de sus vacaciones, sino que también refleja una tendencia creciente en Argentina: viviendas que priorizan la integración con la naturaleza, el uso de materiales nobles y una estética simple pero cuidada.