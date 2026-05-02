Trump amenazó con sancionar a las empresas que le paguen a Irán para cruzar por el estrecho de Ormuz

El conflicto en Medio Oriente no cesa ya que las negociaciones entre los países involucrados se frenaron drásticamente. Irán lanzó una propuesta para retomar el diálogo de paz, sin embargo Donald Trump no está de acuerdo y evalúa anunciar el rechazo, pero antes de esto lanzó una gran advertencia a las empresas navieras.

El republicano indicó que podría sancionar a todas aquellas, sean estadounidenses o no, que le paguen peaje a país iraní para poder navegar por el estrecho de Ormuz.

La advertencia por los peajes de Irán en Ormuz

El estrecho de Ormuz está prácticamente cerrado y se ha convertido en uno de los principales focos en disputa de la guerra en Medio Oriente. Irán solo permite el paso de aquellas embarcaciones que paguen peaje, el cual puede ser en efectivo u otra modalidad, y fue en este sentido que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos lanzó la advertencia.

«La OFAC emite esta alerta para advertir a las personas estadounidenses y no estadounidenses sobre los riesgos de sanciones que implica realizar estos pagos al régimen iraní o solicitarle garantías para un paso seguro. Estos riesgos existen independientemente del método de pago», indicó aunque no precisaron detalles sobre el alcance que podrían tener este tipo de multas y su forma de implementación.

La situación en Ormuz está ejerciendo una presión creciente sobre la economía mundial, por el bloque se han elevado los precios y también se registró escasez de combustible o productos derivados de la industria petolera.

Ante el cierre de Irán, Estados Unidos respondió con un bloqueo naval propio que inició el 13 de abril. Con este impiden la salida de cualquier petrolero iraní, privando a este país de los ingresos petroleros que necesita para apuntalar su ya golpeada economía

Trump rechaza la propuesta de Irán para reactivar el diálogo de paz

La advertencia de Estados Unidos llegó después de que Trump rechazara la última propuesta de Irán para poner fin a la guerra. El mandatario, señaló: «Quieren llegar a un acuerdo, pero no estoy satisfecho, así que veremos qué pasa».

También marcó: «Es un liderazgo muy descoordinado. Todos quieren llegar a un acuerdo, pero están todos hechos un lío».