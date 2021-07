«Argentina demostró una gran personalidad», aseguró Luis Islas

Luis Islas fue el encargado de custodiar el arco de la Selección durante diferentes torneos, fue parte de los planteles que ganaron el Mundial 86’ y la Copa América del 93’, y sin lugar a dudas es palabra autorizada para hablar de combinado nacional. Escucha la nota:

Un día después de lo que fue su debut como entrenador de Sol de Mayo en el Federal A, y dos más tarde de la conquista del continente del equipo de Scaloni, el histórico arquero dialogó con ‘En eso estamos’ de RN Radio sobre lo que significó el título en el Maracaná y su presente en la capital rionegrina.

“En lo personal, fue una felicidad muy grande lo de la Selección. Porque volvemos a ser campeones de América y eso es algo que nos potencia a todos, a los jugadores, los técnicos y al pueblo también. No tengo dudas que si llegábamos a perder, los iban a lastimar mucho y no quería que eso suceda. Por eso me siento muy feliz”, comentó sobre sus primeras sensaciones.

Con respecto a los futbolístico, el icono de Independiente indicó que el equipo reafirmó su potencial aunque aseguró que debe seguir trabajando para mejorar. “Es un plantel fantástico, con jugadores de jerarquía, de calidad y con variedad en todos los sectores de juego. Demostró tener una personalidad muy grande, genera mucha ilusión y respeto. Me siento identificado”, comentó.

Sobre Lionel Scaloni, hoy colega suyo, Islas dio su parecer y bancó al grupo de trabajo que lo rodea.

“Esta claro que no tenía rodaje, es así. Pero la verdad que uno analiza también a su cuerpo técnico y tiene asistentes que saben lo que es la selección como Ayala y Aimar. Es un grupo de trabajo con solidez. Se lo criticó mucho, yo creo que se puede hablar de que guste o no como juega el equipo, pero hasta ahí tiene que llegar la crítica. El campeonato calla muchas bocas y da confianza”, explicó.

Como arquero experimentado, también analizó la actuación de Emiliano Martínez: “Le dio solvencia a la defensa. Aprovechó al 100% sus posibilidades y se ganó el puesto. Hay que decir que tenemos grandes arqueros y eso te permite tener competencia muy alta el puesto”.

Más allá de lo que fue el triunfo argentino en Brasil, Islas también se tomó un tiempo para hablar de su presente como entrenador del Albiceleste, luego de su debut con empate 1-1 ante Estudiantes de San Luis.

“Tuvimos un solo entrenamiento y salimos a jugar el partido oficial. Estoy contento porque los muchachos hicieron un trabajo importante, modificaron algunas pequeñas cosas y se salió de perdedor. El equipo hizo un partido correcto”, detalló.

Además, Islas contó como fue su llegada a la capital rionegrina luego de dirigir Sol de América de Paraguay. “Quería quedarme en el país y apareció este proyecto muy interesante, con gente que me genera confianza y en un club donde hay ganas e ilusión. Yo no tengo duda que vamos a ir creciendo día tras día”, comentó.

En cuanto a lo que vendrá en el Federal A, el DT indicó: “hay que trabajar mucho, pero me encontré con un plantel predispuesto a crecer y a ilusionarse. El fútbol es tiempo y metodología. Tenemos que tratar de meternos arriba, estamos en una buena posición y con muchas ganas de crecer”.

“Diego va a estar siempre en mi vida”

Luis Islas tuvo el privilegio no solo de ser amigo de Diego Maradona, sino también de ser su ayudante durante su paso por México y los Emiratos Árabes. En ese tiempo, profundizó sus lazos con él y ayer lo recordó.

“Soy un agradecido. Fuimos compañeros, campeones del mundo y también rivales. Dirigimos juntos en muchos lados, para mi fue un placer enorme y una responsabilidad muy grande”, contó.

Sobre su muerte, dijo: “Siempre lo tengo a Diego en mi vida. Se que no lo voy a poder abrazar más, pero siempre me va a acompañar”, agregó.