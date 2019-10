Argentina se pone a prueba ante Alemania en Dortmund

Tan sólo cinco años después de verse las caras en la final mundialista de Brasil 2014, apenas quedan restos de aquel partido en los seleccionados de Argentina y Alemania, que hoy desde las 15:45 en Dortmund pondrán a prueba en qué estado están sus respectivos procesos de renovación.

El entrenador argentino Lionel Scaloni tiene la oportunidad de seguir sumando crédito para su proyecto ante un seleccionado germano signado por las bajas.



Pasó la Copa América de Brasil, con un tercer puesto, y DT fue confirmado para continuar en el cargo hasta la Eliminatoria para Qatar 2022. Argentina viene de jugar amistosos ante Chile y México en Estados Unidos y con el técnico santafesino posee un 65 % de eficacia, con 10 triunfos, tres empates y cuatro reveses.

Este ciclo de Scaloni llega con un recambio generacional y otros como Sergio Romero o Éver Banega que no están en los planes del técnico. Como piedra basal del equipo está Lionel Messi, quien cumple con la suspensión impuesta por la Conmebol por las criticas que realizó contra el organismo tras perder ante Brasil en Copa América.

Este seleccionado de Scaloni está integrado por buenos jugadores, pero que no rompen ningún molde y no son “diferentes” a la hora de evaluarlos, sabiendo que sin Messi puede ganar o perder ante cualquiera.

Para este partido Nicolás Domínguez, de Vélez, es el único citado por Scaloni que juega en Argentina, ya que Matías Zaracho, de Racing, no viajó por una lesión muscular, y no citó a los jugadores de Boca y River por la Copa Libertadores.

Así, ante las ausencias de Franco Armani y Esteban Andrada, el arco argentino será custodiado por Agustín Marchesín.



Alemania, que viene de perder de local 2-4 ante Holanda en la clasificación para la Eurocopa, también vive un cambio generacional. De la lista inicial de Löw para enfrentarse a Argentina (y a Estonia cuatro días después en un clasificatorio para la Eurocopa 2020), se han caído Tony Kroos, Ilkay Gündogan, Jonas Hector y Timo Werner, todos lesionados.

Estos se unieron a las bajas ya conocidas, también por problemas físicos, de Julian Draxler, Thilo Kehrer y Leroy Sané, que a su vez se suman a las de jugadores como Mats Hummels, Thomas Müller y Jerome Boateng, a quienes Löw ya ha dado de baja en la Mannschaft.

Ante esta plaga de ausencias, la Alemania que se presentará ante Argentina será un equipo joven, lleno de jugadores por ahora casi desconocidos, a excepción del “veterano” Marco Reus, de 30 años, y de Marc Ter Stegen (27) el gran arquero del Barcelona.