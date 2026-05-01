Trump informó al Congreso que “las hostilidades con Irán han cesado” y defendió su accionar militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ante el Congreso que las hostilidades con Irán llegaron a su fin, tras cumplirse el plazo de 60 días establecido por la legislación que regula el uso de la fuerza militar sin autorización parlamentaria.

En cartas enviadas al titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley, el mandatario afirmó que “no ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026”.

“Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado”, sostuvo Trump, según reportes de medios estadounidenses citados por la Agencia Noticias Argentinas.

El jefe de la Casa Blanca remarcó que, si bien las operaciones militares fueron exitosas y se avanza en una paz duradera, la amenaza iraní “sigue siendo significativa”. En ese sentido, prometió mantener informados a los líderes del Congreso sobre cualquier novedad.

El planteo presidencial se da en medio del debate por la aplicación de la Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973, que obliga al Ejecutivo a solicitar autorización al Congreso cuando un conflicto armado supera los 60 días.

Desde la administración sostienen que el alto el fuego alcanzado a principios de abril interrumpió ese plazo legal. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, argumentó que la tregua “suspende” el conteo establecido por la normativa.

Sin embargo, esa interpretación fue cuestionada por algunos legisladores. El senador demócrata Tim Kaine advirtió que la ley no contempla esa posibilidad y alertó sobre eventuales conflictos constitucionales.

A pesar del cese de las hostilidades, el Gobierno estadounidense mantiene medidas de presión sobre Teherán, como el bloqueo naval de sus puertos, considerado por algunos sectores como un acto de guerra. Además, funcionarios no descartan una eventual reanudación de los ataques si la situación vuelve a escalar.