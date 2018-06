Paridad a horas del histórico debate por el aborto en el Congreso

Luego de dos meses de debate, y años de presentaciones, finalmente llegó el momento: el proyecto de consenso de Interrupción Voluntaria del Embarazo obtuvo ayer dictamen de mayoría y hoy, por primera vez en la historia argentina, será tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. Sondeos hay de sobra respecto a cómo están los votos para hoy, pero en un marco de fuerte paridad, nadie se atreve a pronosticar un resultado. Los “indecisos” siguen siendo tantos como para definir la votación. Será un día largo e intenso en el Congreso, dentro y fuera del recinto. El tratamiento del proyecto de despenalización el aborto comenzará a ser tratado a las 11 de la mañana. Los cálculos más extremos pronostican una sesión de 24 horas ; otros calculan 20 horas y algunos prevén una votación poco antes del alba. En cualquier caso, la sesión que empieza hoy terminará con la votación mañana. Ayer fue la última reunión del plenario de las cuatro comisiones que intervinieron: Legislación General, Legislación Penal, Salud Pública y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. La primera reunión, histórica, había sido el 10 de abril. En el medio pasaron más de 700 expositores a favor y en contra. En los últimos diez días los diputados a favor de la despenalización trabajaron un proyecto de acuerdo. Se flexibilizaron algunos puntos y se hicieron ciertas concesiones para intentar captar “indecisos”. El plenario emitió un dictamen de mayoría con 64 votos a favor de la iniciativa. Hubo 57 votos en rechazo. Al texto base, el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, se incorporaron puntos de otros diez proyectos de interrupción voluntaria del embarazo (ver “Qué dice...”) Una de las dificultades para hacer pronósticos está en que ningún bloque se moverá como tal, fuera de la Izquierda. Los apoyos, los rechazos y las indefiniciones atraviesan a todos los espacios. Dos fuentes de Cambiemos consultadas anoche hablaban de una diferencia de entre uno y tres votos, con ventaja para quienes están en contra de la despenalización. El pronóstico de consenso daba ayer alrededor de 120 en contra y 118 a favor. Una muestra de cómo variaban las cifras es que a media tarde de ayer, cerca de uno de los diputados que rechaza el proyecto estimaban la diferencia en 6 votos. Sin embargo, al cierre de esta edición, en medios legislativos circulaban distintas versiones sobre el conteo, pero en todos los casos reflejaban diferencias mínimas. En cualquier caso, quedaban, anoche, unos 20 considerados “indecisos”. Las comillas sobre los “indecisos” no son caprichosas. Una de las lecturas es que la inmensa mayoría de esos diputados ya tiene definido su voto, pero esperará hasta sentarse en sus bancas para darlo a conocer, y evitar más presiones y hasta ataques o amenazas, como denunciaron otros de sus colegas. En las últimas horas hubo buenas noticias para quienes están a favor de la despenalización: Fernando Asencio (Frente Renovador), Fernando Espinoza (FpV), Mirtha Tundis (Frente Renovador), Aída Ayala (UCR) y Atilio Benedetti (UCR), que estaban hasta ayer en la lista de indecisos, anunciaron que acompañarán el proyecto. Dentro de Cambiemos, y sobre todo en el radicalismo, se venía dando en los últimos días una dura discusión interna para intentar alinear posiciones a favor, con el criterio de que se trata de una decisión política, antes que de creencias personales o de “libertad de conciencia”. Una muestra gráfica de cómo el debate atravesó todos los bloques estos dos meses la dio ayer el diputado Daniel Filmus (FpV), quien pidió un aplauso para Daniel Lipovetzky (PRO) que presidió el plenario: “No es común que un diputado del Partido Justicialista pida un aplauso para uno de Cambiemos. Disfrutémoslo, ha sido un debate transversal”, dijo. En la misma línea, se difundió ayer por la tarde una declaración firmada por dirigentes de las agrupaciones juveniles del PRO, La Cámpora, Juventud socialista, Franja Morada, entre otros, a favor de la despenalización. Ahora las declaraciones a favor y en contra se verán en la Cámara. La Campaña presentó el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo seis veces desde el 2005, sin éxito. Habrá que esperar hasta mañana para saber si obtiene media sanción en su primera vez en un recinto. Pero la despenalización del aborto nunca estuvo tan cerca de salir.

Qué dice el proyecto

de despenalización

Se garantiza el derecho de toda mujer a acceder a un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional, con sólo requerirlo y dentro de los 5 días de haberlo hecho. Pasado ese plazo de

14 semanas, el aborto está permitido si: el embarazo fuera producto de violación, estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer o fuera diagnosticada la inviabilidad de la vida del feto fuera del útero. En los últimos días se acordó no eliminar los artículos del Código Penal, sino incluir las nuevas causales de aborto no punible; se incluyó la “objeción de conciencia” para profesionales de la salud, no así para las instituciones; consejerías para quienes quieran abortar y las

requieran; y quedó explicitada la responsabilidad del profesional en caso de mala praxis.

Las actividades

en la región

En la región, distintas organizaciones favorables a la despenalización del aborto seguirán el debate en la Cámara de Diputados con diferentes actividades:

Neuquén. 16:00: transmisión en vivo del debate en el monumento a San Martín; 17.30: batucada y fogón feminista en el monumento; 17.30: concentración en Olascoaga y Sarmiento; 20.30: comienza el acampe verde en el gimnasio del Parque Central. Montarán una pantalla gigante, habrá guiso popular y fiesta.

Gral. Roca. 16:00: en la esquina de Roca y Tucumán, mate cocido y tortas fritas; 17.30: repartirán los tradicionales pañuelos verdes; 18.30: Pañuelazo.

Bariloche. 16:00: transmisión en vivo del debate por pantalla gigante en la sala de sesiones del Concejo Municipal. La invitación es abierta y habrá intervenciones y reflexiones.

Viedma: 15:00: conferencia de prensa; 15.30: proyección del debate desde Diputados en el bar de Laprida y Belgrano; 16:00: intervenciones en Plaza San Martín. Radio Abierta. 17:00: proyección de expositores en el Congreso Nacional; 17:30: panel de debate con organizaciones locales; 18:00: cierre musical

El dictamen

64

votos a favor obtuvo ayer el proyecto de despenalización del aborto en el plenario de comisiones de Diputados.

57

votos en contra recibió el proyecto por el aborto no punible, ayer, durante el mismo plenario en Diputados.

Buenos Aires