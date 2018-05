Tarifas: Peña blanqueó el veto y pidió que intervengan los gobernadores

El jefe de gabinete, Marcos Peña, confirmó ayer que de convertirse en ley el proyecto opositor para dar marcha atrás con el aumento de tarifas, el gobierno la vetará, y apeló directamente a los mandatarios provinciales: “Esperamos que asuman el liderazgo, que hablen con sus legisladores”, dijo. Quien no demoró en dar respuesta fue el gobernador peronista de Córdoba Juan Schiaretti: se desmarcó y afirmó que las tarifas son “responsabilidad exclusiva del gobierno nacional” y no del Congreso. No debe haber sonado nada mal en el oficialismo.

Ayer en Diputados el Peronismo Federal (responde a los gobernadores), el massismo y el kirchnerismo sacaron dictamen en comisión y el proyecto podrá tratarse en el recinto (ver “Avanza la iniciativa...”).

“Si sale así, terminará siendo vetado”, advirtió Peña, y siguió: “Hay un presupuesto votado y ese margen no lo podemos correr. No es una propuesta racional y creemos que la mayoría de los gobernadores lo saben”. Para el Ejecutivo, el costo fiscal de la medida sería de entre $100 y $200 mil millones.

“Venimos trabajando con gobernadores de la oposición, Schiaretti, Manzur (Tucumán), Urtubey (Salta), que han tenido una actitud muy responsable. Si sus diputados avanzan en una cuestión así, sorprendería mucho, implicaría una contradicción porque ellos también necesitan que la Argentina crezca”, lanzó el jefe de Gabinete y recordó a los mandatarios la buena relación, con contactos continuos, que tuvieron los últimos dos años: “Los gobernadores que quieren hacer un peronismo más racional tienen que decir en público lo que nos dicen en privado”.

Y Schiaretti recogió el guante. “Los peronistas no cogobernamos, por lo tanto no corresponde que sancionemos ninguna ley en relación al tema de las tarifas en el Congreso”, sostuvo.

Varios gobernadores se comunicaron los últimos días con sus legisladores para que moderen el proyectos. Con su declaración pública, Schiaretti pone un pie en cada lado. El cordobés fue anfitrión de la última cita los legisladores federales y massistas que buscan una recomposición del PJ. ¿Las tarifas entran en la interna?