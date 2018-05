Weretilneck: “Ir al Fondo no es negativo, sí que pongan condiciones”

El gobernador de Río Negro Alberto advirtió ayer que aceptar condicionamientos del Fondo Monetario podría originar “una pérdida de autoridad política importante que, la sociedad no va a aguantar”.

“Concurrir al Fondo no es negativo, sí lo es que se pongan condiciones para definir políticas gubernamentales”, dijo Weretilneck en una rueda de prensa.

El gobernador justificó la necesidad de financiamiento del gobierno nacional, pro insistió que no debería aceptar “condicionamientos” del organismo multilateral. “El Estado argentino gasta más de lo que ingresa y recauda, se produce un déficit que se resuelve con ajuste o tomando dinero prestado; el gobierno no está dispuesto a tomar medias que conculquen derechos de los sectores vulnerables de la sociedad, por lo que debe endeudarse, pero no puede bajo ningún punto de vista aceptar condiciones del FMI”.

Weretilneck además pidió al gobierno nacional “gradualidad” en relación al aumento de las tarifas, tema que consideró “el debate del año”. “Para nosotros lo que debería observar el gobierno es la gradualidad de la modificación tarifaria, porque este incremento exponencial ha generado la situación que se vive hoy”, dijo.

En cuanto a la suba del dólar, Weretilneck reiteró que “para la provincia tiene aspectos positivo y negativos”. Dijo que “para las economías nos pone más competitivos, para la pera y la manzana podemos vender más, vamos a tener una buena temporada en el golfo San Matías para el langostino, la cebolla mejorará el valor de exportación a Brasil y las pasturas del Valle Medio destinadas a Europa. También el turismo con el arribo de brasileños será muy competitivo y las regalías por el precio del gas y el petróleo también nos van a beneficiar”.

No obstante, reconoció que “el problema es que cada vez que el precio del dólar se modifica genera inflación, lo que ganamos por un lado lo perdemos por otro, sobre todo los trabajadores”. Finalmente Weretilneck sostuvo que la suba del dólar “hoy por hoy no afecta al plan Castello”.