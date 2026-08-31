Rocío construyó su casa de madera, adobe y piedra con sus propias manos en las sierras de Córdoba

Rocío y la casa que construyó en Achiras, Córdoba. Foto: @historiasdevalientes_dmr

Las sierras cordobesas tientan a cada vez más gente que se anima a construir su propia casa y vivir con más conexión con la naturaleza. Si días pasados te contábamos grandes experiencias como la de Momo Weich para levantar su casa o la de Carina con la suya de 21 metros cuadrados, hoy vamos a meternos en la historia de Rocío, que hizor con sus propias manos su hogar de piedra, adobe y madera.

Instalada desde 2012 en Achiras, un pequeño asentamiento serrano en la provincia de Córdoba, Rocío materializó su cambio de vida levantando su propia casa con las manos, utilizando los elementos que le brindaba el entorno.

De una carpa bajo los árboles a los cimientos de piedra



La aventura comenzó en un terreno que no era más que un manto tupido de vegetación nativa. Sin asistencia profesional ni experiencia previa, Rocío se instaló inicialmente bajo la copa de un árbol junto a su hija de un año.

«Yo llegué al valle en el 2012. No sabía qué iba a pasar, pero llegué y me armé la carpa por allá en un árbol. En ese momento tenía una hija de un año y vivíamos en una carpa y con una vida muy funcional. Solo usábamos lo necesario y pienso que es esto lo que te da vivir en un lugar así: tenés la oportunidad de vivir con lo imprescindible«, dijo en una entrevista con @CrónicasdelCambio-DMR.

En el cumpleaños de una de sus dos hijas.

A partir de ahí, el proceso de habitar el espacio exigió transformar el paisaje con técnicas de construcción natural.

En la bioconstrucción, las piedras de la zona cumplen un rol estructural vital: se utilizan habitualmente para los cimientos y las hiladas bajas, protegiendo los muros de la humedad del suelo y otorgando una base sólida capaz de sostener la estructura.

El pulso de la tierra: levantar paredes de barro





Sin maquinaria pesada ni planos complejos, Rocío asumió la obra completa mediante el trabajo artesanal y el esfuerzo físico bajo el sol.

«Yo levanté esta casa sola; yo puse todo el pulso. He levantado todas las paredes sola, la instalación de agua la he hecho sola… Son cosas que decía: ‘Esto yo no lo voy a poder hacer nunca’«, contó en ese mismo reportaje.

Esta autogestión total es uno de los mayores atractivos de la bioconstrucción con tierra, ya sea mediante adobes, quincha o tierra apisonada.

A diferencia de la construcción convencional con ladrillo cocido y cemento —altamente industrializada y costosa—, el barro permite que cualquier persona pueda aprender el oficio, amasar los materiales locales y levantar sus propias paredes., como explican los arquitectos que se dedican a la bioconstrucción.

La casa que construyo vista desde otra perspectiva.

Además, las propiedades de la tierra cruda aportan una gran ventaja habitacional: actúan como un potente aislante térmico natural que regula la temperatura interior, manteniendo el hogar fresco en verano y abrigado en invierno.

Autonomía y habitabilidad sin red



La elección de construir con los recursos del entorno suele ir de la mano de un estilo de vida autosuficiente. En el caso de Rocío, el proceso de consolidar su refugio requirió atravesar pruebas extremas, como convivir durante cuatro años sin suministro de electricidad. Lejos de ser un impedimento, la austeridad del refugio se transformó en el medio para lograr un bienestar profundo:

«Yo pensaba que mi sueño era la casa, pero, en realidad, la casa y la vida en el monte eran solo un medio para poder tener la felicidad y la gratificación de acompañar a mis hijas a crecer. Hoy, admiro que puedan estar con el teléfono; acordate que estuvimos 4 años sin luz», agregó..

Rocío en las sierras de Córdoba. Foto_ @viajamosjuntosok

Rocío en las sierras de Córdoba. @viajamosjuntosok

Para Rocío, la bioconstrucción y la vida en el monte no son solo una elección arquitectónica, sino una ruptura con las rutinas urbanas y el consumo exacerbado: «Hay un montón de gente que sueña con esto. Se levantan, van enojados al laburo, toman cinco colectivos, hacen el mismo camino de vuelta y, al día siguiente, arrancan con la misma rutina. Eso no es vida», eso no es vida, dice y recomienda salir al mundo.

Desde que comenzó a construir casas, cada vez más mujeres la siguen en las redes: se convirtió en una inspiración. Como dice ella: «Si otros podían, yo también. Y si yo puedo, otras pueden…»

Contacto: https://www.instagram.com/rocio.delasrosas/

Más info: De Música Rutera: https://www.youtube.com/watch?v=_ESxM7gMCOk