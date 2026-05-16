Así es el refugio de Mario Pergolini: vinilos, libros exclusivos y una “cueva nerd” retro

Lejos del minimalismo moderno que domina muchas casas de celebridades, Mario Pergolini construyó un hogar donde conviven la funcionalidad familiar, la cultura pop y su pasión por la música, el cine y la tecnología.

Según mostró Revista Caras, la casa del conductor combina ambientes cálidos y cómodos con espacios completamente personalizados dedicados a sus hobbies, colecciones y proyectos creativos.

Vinilos, libros exclusivos, objetos retro, luces de estudio e incluso una impresora 3D forman parte de una propiedad que refleja a la perfección la personalidad curiosa y fanática de Pergolini.

Una casa cálida y funcional, lejos del minimalismo

Mario Pergolini comparte su hogar con su esposa, Dolores Galán, y sus hijos en una casa donde predominan las tonalidades cálidas, los materiales nobles y una distribución pensada para la vida cotidiana.

A diferencia de las tendencias ultra minimalistas que suelen verse en muchas propiedades de famosos, la casa apuesta por un estilo más tradicional y habitable.

La cocina, por ejemplo, se destaca por:

Muebles de madera y vidrio.

Amplios espacios de guardado.

Una gran isla de mármol central.

Orden meticuloso en utensilios y especias.

El living y el comedor mantienen esa misma línea cálida, con sillones modernos en tonos neutros, grandes superficies y una conexión directa con el exterior gracias a enormes ventanales que permiten el ingreso de luz natural.

La oficina donde guarda vinilos, libros y objetos retro

Uno de los espacios más llamativos de la casa es la oficina personal del conductor.

Allí, Pergolini recibe colegas, trabaja en proyectos y desarrolla gran parte de sus ideas vinculadas a la radio y los contenidos digitales.

El ambiente tiene:

Paredes blancas y mucha luz natural.

Un escritorio negro minimalista.

Sillones cómodos para reuniones.

Y una enorme biblioteca en forma de L.

Ese sector funciona como una especie de museo personal donde exhibe:

Vinilos.

Libros exclusivos.

Instrumentos musicales.

Radios antiguas.

Objetos vinculados a la cultura pop.

Según detalló Revista Caras, muchos de esos elementos fueron regalos o recuerdos acumulados a lo largo de su carrera.

El sótano retro que se volvió furor entre sus seguidores

Sin embargo, el rincón más llamativo de la propiedad aparece bajo tierra.

Pergolini armó una especie de “cueva nerd” o sótano retro donde suele grabar videos y contenidos para Vorterix.

El lugar tiene una estética completamente distinta al resto de la casa:

Luces LED de colores.

Computadoras.

Equipamiento de streaming.

Objetos cinéfilos.

Decoración retro.

Y múltiples referencias a la música y al cine.

Ese espacio se transformó en uno de los favoritos de sus seguidores porque refleja el costado más geek y tecnológico del conductor.

Una impresora 3D y objetos de colección

La pasión de Pergolini por la tecnología también llega al garage de la casa.

Allí instaló una impresora 3D con la que crea figuras y objetos relacionados con películas, series y videojuegos.

Muchas de esas piezas luego terminan decorando los estantes de su sótano y sus oficinas personales.

Una casa que refleja su personalidad

Más allá del diseño y los objetos, la casa de Mario Pergolini muestra una mezcla entre hogar familiar tradicional y refugio creativo.

Con espacios cálidos, ambientes funcionales y rincones cargados de referencias culturales, la propiedad refleja el perfil del conductor: curioso, tecnológico, cinéfilo y profundamente conectado con la música y la cultura pop.