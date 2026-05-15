Así es la cocina de Flor Bertotti y Federico Amador: la tendencia japandi industrial que reemplaza al minimalismo frío

Las cocinas totalmente blancas y frías comenzaron a perder protagonismo en el mundo del diseño de interiores. En su lugar, cada vez gana más fuerza una tendencia que combina líneas modernas con materiales cálidos y espacios funcionales: el estilo japandi industrial. Y una de las parejas argentinas que mejor refleja esta estética es la formada por Florencia Bertotti y Federico Amador.

A través de los videos y publicaciones que comparten en redes sociales, los actores dejaron ver distintos rincones de su casa y, especialmente, una cocina que llamó la atención de especialistas en decoración por su equilibrio entre diseño contemporáneo, practicidad y calidez. Según destacó la revista Revista Caras, el ambiente resume perfectamente una de las corrientes deco más buscadas de los últimos años.

Cómo es la cocina de Flor Bertotti y Federico Amador

En las imágenes que suelen publicar en Instagram, la pareja muestra una cocina amplia, luminosa y pensada para la vida cotidiana. El blanco domina gran parte del espacio, presente en muebles, paredes y superficies lisas que amplifican la luz natural y generan sensación de amplitud.

Sin embargo, lejos de caer en un minimalismo frío, el ambiente suma detalles que aportan personalidad y equilibrio visual.

Uno de los elementos más destacados son los estantes abiertos, donde se exhiben vajilla, frascos y utensilios perfectamente organizados. Esta disposición, muy característica del estilo japandi, mezcla funcionalidad con estética y convierte objetos cotidianos en parte de la decoración.

Qué es el estilo japandi industrial

La tendencia japandi surge de la combinación entre:

La calidez escandinava.

La simpleza japonesa.

Materiales industriales modernos.

El resultado son ambientes:

Minimalistas pero cálidos.

Modernos y funcionales.

Ordenados pero habitados.

Sofisticados sin perder comodidad.

En la cocina de Flor Bertotti y Federico Amador aparecen claramente estas claves a través de la mezcla de mármol, madera, hierro y tonos neutros.

Las mesadas de mármol, uno de los grandes protagonistas

Otro detalle que se roba todas las miradas son las amplias mesadas de mármol que ocupan gran parte del ambiente.

Además de aportar elegancia visual, funcionan como espacios prácticos para cocinar, grabar contenido y compartir momentos familiares. En varios videos puede verse a Flor preparando recetas o realizando tutoriales con una distribución cómoda y muy pensada para el movimiento diario.

Los electrodomésticos integrados también acompañan la línea moderna del espacio y ayudan a mantener una estética limpia y organizada.

El detalle cálido que rompe con el minimalismo clásico

Aunque predominan los tonos claros y neutros, la madera aparece estratégicamente en distintos sectores de la cocina y es uno de los recursos que rompe con el minimalismo más frío.

Tablas, detalles decorativos y objetos naturales suman textura y generan una sensación más acogedora, uno de los pilares fundamentales del estilo japandi industrial.

Especialistas en interiorismo destacan justamente este equilibrio entre materiales industriales y elementos orgánicos como una de las grandes tendencias deco de 2026.

Por qué esta tendencia gana cada vez más seguidores

El estilo japandi industrial comenzó a crecer especialmente porque responde a una nueva forma de habitar los espacios: casas más cálidas, funcionales y conectadas con el bienestar cotidiano.

La cocina de Florencia Bertotti y Federico Amador refleja justamente esa idea de hogar moderno pero cómodo, donde el diseño no pierde practicidad.

Entre recetas, momentos familiares y escenas cotidianas compartidas en redes sociales, la pareja terminó convirtiéndose —casi sin buscarlo— en una referencia estética para quienes sueñan con una cocina elegante, luminosa y habitable al mismo tiempo.

Cocinas japandi industriales: ejemplos de la tendencia deco que reemplaza al minimalismo frío