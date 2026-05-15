Así es la cocina de Juana Viale: el estilo rústico y moderno que enamora en redes sociales

Juana Viale volvió a captar la atención de sus seguidores, pero esta vez no fue por un look televisivo ni por sus proyectos laborales. La conductora dejó al descubierto uno de los espacios que más comentarios genera entre sus fans: su cocina, un ambiente donde conviven la estética rústica, detalles vintage y elementos modernos que reflejan completamente su personalidad.

Según destacó La Nación, el espacio se convirtió en uno de los rincones más admirados de su hogar gracias a la mezcla de materiales nobles, objetos decorativos y una fuerte impronta artesanal.

Una cocina con estilo rústico y alma vintage

En las imágenes y videos que comparte habitualmente en redes sociales, Juana deja ver una cocina luminosa y llena de identidad propia.

La madera aparece como protagonista principal en:

muebles,

estantes,

detalles decorativos,

y utensilios.

A eso se suma un piso de baldosas geométricas de estilo antiguo que aporta un aire cálido y vintage muy marcado, una tendencia que volvió a ganar fuerza dentro del diseño de interiores.

Los estantes abiertos, uno de los detalles más llamativos

Otro de los elementos que más llaman la atención son los estantes abiertos repletos de:

frascos de vidrio,

especias,

vajilla colorida,

jarrones,

y piezas decorativas artesanales.

Lejos de buscar una estética minimalista o totalmente uniforme, la cocina apuesta por una sensación más auténtica y habitable, donde cada objeto parece tener una historia y un lugar pensado dentro del ambiente.

Especialistas en decoración destacan justamente este tipo de espacios “vividos” como una de las tendencias más fuertes de los últimos años.

La isla central: el corazón de la cocina

Gran parte de los contenidos que Juana comparte en redes transcurren alrededor de una amplia isla central de mármol que ocupa el centro del ambiente.

Allí suele:

cocinar,

mostrar recetas caseras,

grabar videos,

y compartir momentos cotidianos.

Las preparaciones que realiza desde ese espacio suelen viralizarse rápidamente y generan miles de comentarios entre sus seguidores.

El estilo deco que cada vez gana más terreno

La cocina de Juana Viale refleja una tendencia que mezcla:

rusticidad,

materiales naturales,

diseño funcional,

y detalles modernos.

El resultado es un ambiente cálido, sofisticado y cómodo al mismo tiempo, muy alejado de las cocinas frías y excesivamente minimalistas que dominaron años anteriores.

Una cocina con personalidad propia

Más allá de las tendencias, el espacio termina funcionando como una extensión del estilo personal de Juana Viale: relajado, artístico y conectado con lo natural.

Cada rincón —desde la vajilla elegida hasta la disposición de los objetos— aporta identidad a una cocina que se transformó en uno de los ambientes más admirados de su casa y en fuente de inspiración para quienes buscan hogares más cálidos y auténticos.