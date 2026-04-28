Así es la casa de Wanda Nara en el Lago di Como: aire europeo, naturaleza y confort

La casa de Wanda Nara en el Lago di Como es una de esas residencias que reflejan un estilo de vida. Tal como publicó la Revista Caras, se trata de una propiedad donde el diseño tradicional europeo se fusiona con el entorno natural para crear un espacio de calma, privacidad y elegancia.

Una casa integrada al paisaje italiano

Ubicada en el norte de Italia, la vivienda fue adquirida junto a Mauro Icardi en 2018 y se destaca por su conexión directa con el lago y la vegetación que la rodea.

La arquitectura mantiene un estilo clásico: paredes claras, techos a dos aguas y grandes ventanales que permiten que la luz natural sea protagonista. Todo está pensado para integrarse al paisaje sin perder sofisticación.

Interiores amplios y con impronta europea

Puertas adentro, la casa mantiene una estética donde predominan los tonos neutros, la madera y los detalles en piedra, generando un equilibrio entre lo rústico y lo elegante.

El living, con sillones amplios y cómodos, funciona como uno de los espacios centrales. La cocina, moderna pero cálida, se presenta como punto de encuentro familiar, mientras que los dormitorios priorizan la simpleza y las vistas abiertas al exterior.

El exterior, el gran protagonista

Uno de los mayores atractivos de la propiedad está afuera. Jardines, galerías y espacios al aire libre permiten disfrutar del entorno natural en todo momento.

Las vistas al Lago di Como, sumadas a la tranquilidad del lugar, convierten a esta casa en un refugio ideal para el descanso, lejos del ritmo urbano.

Un estilo de vida entre lujo y naturaleza

Más allá del diseño, la casa refleja una forma de vivir: privacidad, contacto con la naturaleza y confort. Una combinación que define muchas de las propiedades en esta región italiana y que, en este caso, se adapta al perfil de Wanda Nara.

Con su impronta europea y su integración con el entorno, la residencia se posiciona como uno de los espacios más representativos de su estilo de vida.