Así es el estilo de la casa de Wanda Nara en Italia: elegancia clásica con calidez contemporánea

La casa de Wanda Nara en Italia refleja una estética europea clásica, con detalles que combinan historia, sofisticación y un toque contemporáneo. Lejos del minimalismo frío, el interior transmite calidez, elegancia y personalidad, en una puesta en escena donde cada elemento parece elegido con intención.

Un living de inspiración clásica y atmósfera señorial

El corazón del hogar es un living con impronta tradicional. Las paredes en tonos grises profundos, los ventanales amplios con cortinas livianas y el sofá estilo chesterfield en cuero oscuro remiten a una estética inglesa o francesa reinterpretada.

La alfombra persa en tonos rojizos aporta textura y carácter, mientras que la mesa baja con piezas decorativas metálicas suma un aire refinado. El cuadro enmarcado en dorado refuerza esa impronta clásica que dialoga con la arquitectura original de la vivienda.

El resultado es un ambiente que combina sofisticación europea y confort familiar, ideal tanto para recibir invitados como para disfrutar en privado.

Una cocina luminosa con espíritu rústico chic

En contraste armónico con el living, la cocina mantiene una línea más luminosa pero igual de elegante. Los azulejos tipo subway blancos, las mesadas de madera natural y la cocina de acero inoxidable de gran tamaño marcan una impronta funcional con estética cuidada.

Las tablas de madera apoyadas, los utensilios a la vista y los pequeños electrodomésticos en tonos neutros refuerzan un estilo rústico moderno, muy característico de las casas italianas de campo adaptadas a la vida urbana.

La combinación de blanco, madera y acero genera un equilibrio entre tradición y actualidad, aportando sensación de hogar sin perder diseño.

Un estilo que habla de raíces europeas

La propiedad transmite una identidad clara: clasicismo actualizado, con materiales nobles, iluminación natural y una paleta sobria. No hay excesos, sino una elegancia que se construye desde la arquitectura y los detalles.

En la casa italiana de Wanda Nara conviven la herencia europea, la funcionalidad moderna y el gusto por los espacios con historia. Un hogar que refleja lujo, pero también intimidad y calidez.



