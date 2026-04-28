El hospital de Cipolletti tendrá nueva directora tras cuatro meses de gestión transitoria

El hospital de Cipolletti tendrá este miércoles una nueva conducción con la asunción de la doctora María Margarita Rizzi Salto como directora del centro de salud. El acto oficial fue convocado para las 9 en el auditorio del establecimiento y marcará el inicio de una nueva etapa institucional.

La designación llega tras un largo período de transición en su conducción marcado por renuncias. Con este nombramiento, se apunta a consolidar la gestión interna y dar continuidad a las prestaciones sanitarias en uno de los hospitales de cabecera más importante del Alto Valle.

Nueva conducción en el hospital de Cipolletti

Desde la comunicación interna difundida a la comunidad hospitalaria se confirmó que “mañana, miércoles 29 de abril a las 9, en el auditorio asumirá como Directora del Hospital Dr. Pedro Moguillansky, la dra. María Margarita Rizzi Salto”.

La designación de una nueva directora, médica clínica del hospital con más de diez años de trayectoria en la institución, representa un paso clave para la reorganización del establecimiento, que en los últimos meses había permanecido bajo esquemas transitorios de conducción mientras se definían nuevas autoridades.

Junto con el anuncio oficial, también se difundió un mensaje de respaldo a la flamante directora. “Celebramos su llegada y le damos una cálida bienvenida, con la certeza de que su trabajo y compromiso aportarán al crecimiento de nuestro hospital y al cuidado de la salud de toda la comunidad”, expresaron en el comunicado firmado por la Dra. Luciana Cinquegrani, jefa del departamento de atención médica.

Después de cuatro meses y dos renuncias, el hospital de Cipolletti tendrá una nueva directora

En Cipolletti, el hospital Dr. Pedro Moguillansky atravesó varios cambios de conducción en los últimos meses hasta el reciente anuncio de la asunción de la nueva directora. La salida de Juan Pablo Palma, concretada en enero, abrió una vacante en la dirección que permaneció sin cobertura definitiva durante meses.

Tras esa renuncia, desde el Ministerio de Salud se dispuso una conducción transitoria encabezada por el secretario de Coordinación Operativa, Sergio Wisky, quien asumió el seguimiento administrativo y el funcionamiento cotidiano del establecimiento mientras avanzaba la búsqueda de un reemplazo.

Con el correr de los meses, el centro asistencial continuó bajo un esquema provisorio en medio de reclamos de trabajadores por distintas dificultades operativas. Luego de la salida de Wisky del equipo sanitario provincial, la responsabilidad interna quedó en manos de la jefatura del Departamento de Atención Médica, la Dra. Luciana Cinquegrani, que actualmente sostiene la conducción.