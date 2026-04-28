GNL en Río Negro: avanza en la Legislatura el acuerdo con las empresas Southern Energy y San Matías Pipeline

Comisión Plenaria de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo; Asuntos Constitucionales y Legislación General; y de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura aprobó por mayoría el dictamen para el tratamiento del acuerdo firmado por la Provincia de Río Negro con las empresas Southern Energy SA (SESA) y San Matías Pipeline (SMP).

Ese convenio está referido al proyecto de instalación y operación de dos unidades flotantes de licuefacción de gas natural en el golfo San Matías, por parte de SESA, y a la construcción de un gasoducto dedicado entre Tratayén y San Antonio Oeste, a cargo de SMP.

La presentación de la documentación estuvo a cargo de Mario Figueroa, secretario de Estado de Energía; Alejandro Palmieri, titular de la Agencia de Recaudación Tributaria; y Gastón Pérez Estevan, Fiscal de Estado.

Los representantes del oficialismo y de la mayoría de los bloques opositores aprobaron el acuerdo firmado a mediados de abril pasado, mientras que los voceros de Vamos con Todos y del PJ-Nuevo Encuentro pidieron 48 horas para definir sus posiciones.

Las principales consultas de los parlamentarios giraron en torno a los montos que recibirá la Provincia. Serán 18 millones de dólares (6 millones de SESA y 12 millones de SMP) a los 90 días de la ratificación legislativa y otros 18 millones se vinculan con la puesta en marcha de la exportación. Seis millones se abonarán con el inicio de la «operación comercial del primer buque», Hilli Episeyo, que se estima para el primer trimestre del 2027, y los restantes 12 millones se establecen cuando comience a operar el gasoducto Dedicado, que se construirá entre Vaca Muerta y la costa rionegrina, y se calcula para el segundo semestre del 2028.

También se plantearon algunos cuestionamientos a los beneficios fiscales que recibirán las empresas encargadas de los proyectos y al respecto «voy a hacer un aclaración que considero importante» dijo Palmieri: «Cuando le damos beneficios impositivos, fiscales o le damos estabilidad fiscal a un sujeto, en este caso a SESA y SMP o como fueron VMOS y Argentina GNL; son pura y exclusivamente por la actividad desarrollada en el proyecto RIGI».

Explicó en ese sentido que «si mañana VMOS hace otra inversión, pone otro desarrollo o proyecto en la provincia de Río Negro, y no está dentro de lo que aprobó esta Legislatura, no tiene ningún tipo de regla diferencial».

GNL en Río Negro: audiencia pública por el gasoducto dedicado

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático convocó a una audiencia pública presencial para el próximo 22 de mayo, a las 9, en el gimnasio municipal «Sebastiana Antenao» de San Antonio Oeste.

La instancia forma parte del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y permitirá que vecinos, instituciones y sectores involucrados accedan a la información del proyecto, presenten observaciones y participen antes de la resolución final.