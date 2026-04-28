Murió un hombre en un incendio en Plottier: tragedia en el barrio Bardas Soleadas

Un hombre de 41 años murió este martes por la madrugada en un incendio ocurrido en el barrio Bardas Soleadas de Plottier. El hecho sucedió en una vivienda ubicada sobre la calle Argentino Luna. Se investiga el origen de las llamas.

El cuerpo de bomberos voluntarios de la localidad informó que tomaron conocimiento del siniestro cerca de la 1.30. También acudieron al lugar efectivos de la Comisaría Septima y trabajadores de Defensa Civil.

Un incendio «generalizado» dejó una víctima fatal en Plottier

Según informó el jefe de bomberos voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, a Diario RÍO NEGRO se trató de un incendio «generalizado».

Mansilla indicó que el deceso del hombre fue certificado en el lugar por un médico de guardia del hospital local. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio en la vivienda ubicada en el exbarrio Alzogaray.

Personal de Criminalística realizó las tareas de peritaje en el sector y retiró el cuerpo alrededor de las 5.30. La vivienda afectada está situada sobre la calle Argentino Luna al fondo, a dos cuadras del centro comunitario Alzogaray.

El incendio ocurrió en una vivienda de la manzana J del barrio Bardas Soleadas. Foto: captura.

Según información a la que accedió este medio, el hombre era el único habitante de la casa al momento del hecho y no hubo otros heridos. El jefe de bomberos informó que el fuego no se propagó a viviendas lindantes.

Desde el Ministerio Público Fiscal comunicaron que la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, requirió la autopsia y la realización de pericias a los Bomberos de la Policía del Neuquén para tratar de determinar las causas del incendio.