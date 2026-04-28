Río Negro busca modernizar la Ley Laboral con aval de la CGT

La propuesta impulsada desde la Secretaria de Trabajo es analizada en la Legislatura de Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa.

El Gobierno de Río Negro avanza en la Legislatura provincial con el proyecto de sustitución integral de la Ley Laboral, la N° 5255 de control, conciliación y arbitraje laboral. Se trata de una iniciativa orientada a modernizar el marco regulatorio vinculado al mundo del trabajo y adecuarlo a la realidad económica actual.

La propuesta impulsada desde la Secretaria de Trabajo es analizada en el ámbito de las comisiones parlamentarias.

Desde el área sostienen que la reforma apunta a mejorar las herramientas estatales para la fiscalización, agilizar trámites administrativos y fortalecer la capacidad de intervención ante incumplimientos. Además, señalaron que otro de los objetivos es promover la articulación entre el Estado Provincial, el sector privado y los sindicatos.

La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, afirmó que “no se puede gestionar el trabajo del presente con herramientas del pasado. Esta ley viene a ordenar, modernizar y acompañar el desarrollo que está viviendo Río Negro, garantizando más derechos y mejores condiciones laborales”.

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Entre los principales ejes del texto aparecen el fortalecimiento del cuerpo de inspectores laborales y la optimización de procesos internos, con el objetivo de dar respuestas más rápidas tanto a trabajadores como a empleadores.

Según explicaron fuentes oficiales, también se busca generar reglas más claras para la actividad privada en un escenario marcado por nuevas inversiones y crecimiento de sectores estratégicos.

En ese sentido, Avilez remarcó que “este proyecto también es una herramienta para que el crecimiento productivo se traduzca en trabajo genuino para los rionegrinos y rionegrinas”.

La funcionaria agregó que el desafío es acompañar el movimiento económico vinculado a la energía, la minería y las economías regionales con mayores oportunidades laborales y controles efectivos.

En ese contexto, la Confederación General del Trabajo expresó su respaldo al proyecto y remarcó la necesidad de avanzar con una legislación actualizada que resguarde derechos, ordene los vínculos laborales y refuerce la capacidad de control del Estado.

Avilez sostuvo además que la iniciativa busca que el crecimiento económico tenga impacto directo en la generación de empleo genuino para los habitantes de Río Negro, especialmente ante el avance de proyectos vinculados a la energía, la minería y las economías regionales.

Desde la Secretaría de Trabajo indicaron que la propuesta integra una política orientada a acompañar el desarrollo provincial con más oportunidades laborales, priorizando la contratación local y mejores condiciones en cada sector productivo.