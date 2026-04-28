El chef Pardal, de Traful: cómo lo entusiasma la cocina que prepara para este Mundial de Fútbol

“Llegué a Traful por trabajo. Estaba viviendo en San Martín de Los Andes y fui a la villa a trabajar como chef por una temporada pero fue ni bien pisar este lugar que todo se volvió amor a primera vista. Lo que en principio solo iban a ser tres meses de trabajo terminaron siendo seis años, hasta el día de hoy”.

Guillermo Pardal (30), gastronómico y emprendedor, habla así de este territorio que eligió para seguir creciendo y desarrollándose como persona, vecino y profesional.

Guillermo Pardal retratado por «Río Negro». Foto: Alejandro Carnevale

“Me enanomó todo: su lago profundo de origen glaciar, sus montañas, su calma, su gente… Radicarme acá fue y es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida”, recalca.

“Acá tengo una casa de comida Trafood donde ofrecemos servicios de delivery/ viandas y de cocina privada de chef en casa, durante todo el año. El foco está puesto en dar de comer a todos los que nos visitan y a la gente del pueblo, llevando la posibilidad de disfrutar una comida gourmet en casa; también tenemos un deck donde ofrecemos servicio de mesa. La aceptación de nuestros vecinos ha hecho que nuestro emprendimiento sea sustentable y nos permita progresar”, comparte Pardel.

Recién servido en Trafood, el emprendimiento de Pardal en Villa Traful.

¿Cómo se prepara para este invierno? “La idea es siempre agregar algo nuevo al menú para sorprender y mantener y perfeccionar lo que sale y gusta. Ahora, para el Mundial de Fútbol estamos diseñando una carta que entusiasmará para ver los partidos en familia y con amigos, en casa, pasándola bien, como se merece nuestro deporte más popular”, responde el oriundo de Olavarría.

“Jugar en la cocina en pleno Mundial me entusiasma”, acota. «El diseño pasa por platos simples, gourmet, fáciles de comer y que mariden con vino o cerveza, y acompañen a la perfección mientras miramos el partido». En días más ya los develará.

El desafío, hoy, pasa por “dar lo mejor a quienes nos eligen. El dinero cuesta más que nunca; por ello, nuestro compromiso de dar lo mejor de nuestra cocina, que todos queden satisfechos con su elección”.

Registro de un servicio a domicilio.

Pardal trabajó varios años en la cocina de Alto Traful Hotel: “el paso por este lugar fue más que importante para mi crecimiento profesional. La dueña del hotel, Thais Guterres y Mariano, su gerente, fueron decisivos para mi evolución en la gastronomía. Todo me ayudó a madurar y poder estar a la altura de los desafíos que exigían; ellos dos, en especial, me acompañaron en todo momento, aportando su experiencia y capacitación constante”.

“Siempre agradeceré que creyeran y confiaran en mi siendo muy joven y traté siempre de dar lo mejor de mí, aportando creatividad y profesionalismo en todo momento”, agrega.

Pardal, que estudió gastronomía en el Instituto de Formación Gastronómica de Tandil, no deja de investigar y estudiar, intercambiar experiencias con colegas suyos… “viendo todo el tiempo que se puede sumar, mejorar o sacar para aportar mejor experiencia al cliente”.

¿Qué chefs tienen presencia en su órbita laboral? Nombra a Juan Izaguirre y Federico Domínguez Fontán, de Bariloche; Ezequiel González, de Neuquén; Gabriela Martínez, de Roca y Patricio Chifflet y Lili Molinas de Las Grutas, entre otros.

“Siempre me gustó la cocina bonita y vistosa en los colores y sabores, dándole identidad a las cosas pero ahora, en mi local, buscamos mezclar lo gourmet con platos de casa, que se coma rico y abundante sin perder el toque especial del que cocina con profesionalismo”, apunta.

Inspirado en su clientela joven “también tenemos en la carta platitos donde tiramos toda la magia para la fotito”, dice.

“Mi cocina es más bien de vanguardia, jugando mucho con los colores en los platos y diferentes técnicas. Trato de utilizar productos regionales para que la gente que nos visita conozca nuestra gastronomía y a su vez juego un poco con productos de la cotidianeidad. La estética juega un papel muy importante en mi cocina, aportando creatividad a la hora de emplatar. El sabor es el gran protagonista porque proporciona una experiencia única, que te deja «con ganas de más», expresa Pardal a la hora de definir su cocina

Utiliza técnicas modernas haciendo hincapié en las texturas y temperaturas.

Por último, Pardal vuelve a referirse a este pueblo que eligió para su vida. “Vengan cualquier época del año que la villa siempre es fascinante por distintos motivos. El otoño es precioso. Por su tranquilidad y armonía, haya calor o frío. Los días de sol son ideales para ir al lago, caminar por las montañas, el bosque sumergido, descubrir cascadas y quedarte horas escuchando ese sonido relajante del agua que cae y pasa… Yo, en particular, soy fanático del silencio local que relaja y calma. Quienes viven con prisa, que necesitan bajar un poco la velocidad, un baño de bosque acá es lo ideal”, invita este joven chef que con su trabajo diario aporta a la gastronomía de la cordillera neuquina.