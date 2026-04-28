Comenzaron a instalar las nuevas garitas del Metrobus en Neuquén

Son 12 km de traza, ya comenzó ayer con el parador de calle Colón. Foto: archivo Matías Subat.

La municipalidad de Neuquén inició esta semana la renovación de las garitas del sistema Metrobus. El plazo de obra será de cuatro meses y alcanzará las paradas sobre la Avenida del Trabajador.

El subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, contó a Diario RÍO NEGRO cómo será el operativo, qué características tendrán los nuevos refugios y cuál fue el presupuesto para el proyecto.

Espinosa explicó que se trata de una renovación del mobiliario urbano en las 29 paradas del Metrobus sobre la Avenida del Trabajador, entre las calles Chrestia y Necochea.

«Son 12 km de traza, ya se comenzó en el día de ayer con el parador de calle Colón«, agregó. Los trabajos se realizarán de manera progresiva buscando minimizar el impacto en el tránsito y en los usuarios del transporte.

Aseguró también que avisarán a la ciudadanía sobre las derivaciones cuando se trabaje en la calzada y que en la aplicación de COLE se advertirá sobre los paradores afectados.

El subsecretario indicó que el presupuesto para el proyecto fue de 1.100 millones de pesos y que el plazo de obras son cuatro meses. «Creemos firmemente que va a fortalecer muchísimo el sistema de transporte público de la ciudad», sostuvo.

Cómo serán las nuevas garitas del Metrobus

El funcionario detalló que, si bien se conservarán los pilotes, se cambiarán por completo las guaridas: «se recompone toda la estructura, techo, laterales, se va a poner toda una chapa fortalecida con microperforado«.

Mencionó que este material permitirá la circulación del viento y esto permitirá que no se dañen con facilidad ante fuertes ráfagas. Recordó que las garitas anteriores tenían Blindex que se rompía por el vandalismo y golpes por piedras, sin poder reemplazarse.

Además de las nuevas estructuras, Espinosa afirmó que las renovaciones también incluirán mejoras en la iluminación, bancos y volver a pintar.

Seguridad y mantenimiento del Metrobus

Con respecto al vandalismo, el subsecretario pidió a la ciudadanía de cuidar el mobiliario urbano: «apelamos al buen criterio y cultura de los usuarios, es una apuesta muy fuerte que hace el Estado municipal».

A su vez, remarcó que las paradas del Metrobus «están en esquinas estratégicas con cámaras en la intersección de calles» y agregó que también «los buses todos tienen un sistema de cámaras«.

Por último, si bien destacó que el Metrobus es de gran importancia, explicó que por ahora no tienen pensado expandir el servicio a otras arterias de la ciudad.

«Con el nuevo diseño del sistema de transporte todos los barrios están abastecidos en forma correcta y tienen servicio», sostuvo.