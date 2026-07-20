Así es la casa que dejan Marc Cucurella y Claudia Rodríguez en Londres por dentro: diseño nórdico, gimnasio y piscina climatizada
¿El final de una etapa en Inglaterra? Marc Cucurella se suma al Real Madrid tras el Mundial 2026 y deja atrás su residencia en Cobham. Del salón de inspiración nórdica con detalles en mármol a su piscina climatizada y gimnasio de alto rendimiento, conocé por dentro el refugio familiar del defensor.
La vida de Marc Cucurella dará un giro radical. Tras consolidarse en el fútbol europeo y disputar el Mundial 2026, el lateral español inicia una nueva etapa profesional con su incorporación al Real Madrid.
La mudanza a la capital española marca el fin de su estadía en el Reino Unido, donde construyó su hogar junto a su mujer, Claudia Rodríguez, y sus tres hijos.
Su refugio durante los últimos años estuvo ubicado en Cobham, una de las zonas más exclusivas y tranquilas del condado de Surrey, a las afueras de Londres, conocida por albergar las residencias de los futbolistas del Chelsea FC por su estricta privacidad.
Estética escandinava: tonos tierra, mármol y ventanales al jardín
Para el diseño interior, la pareja contó con el asesoramiento de la firma BoConcept, logrando una vivienda dominada por la luz natural, la sencillez y el confort:
- Salón abierto: el espacio principal destaca por sofás en tonos tierra y chocolate, alfombras claras, mantas de tejidos naturales y mesas de formas orgánicas.
- Detalles sobrios: frente al área de descanso se ubica un televisor integrado sobre un mueble de madera oscura, complementado con piezas de cerámica y acentos dorados.
- Comedor luminoso: el sector social está protagonizado por una mesa con superficie de mármol claro y estructura de madera, rodeada de sillas neutras e integrada al jardín a través de enormes ventanales.
El dormitorio principal: rincón de lectura y luz cenital
Las áreas privadas de la casa continúan con la misma línea de calma y desconexión:
- Atmósfera de descanso: la habitación principal cuenta con techos inclinados y una paleta cromática basada en beige, gris y blanco.
- Cama de terciopelo: el centro del cuarto lo ocupa una gran cama tapizada, flanqueada por textiles suaves e iluminación tenue.
- Espacio para redes: frente al ventanal diseñaron un rincón de lectura con butacas, ambiente que Claudia utilizaba habitualmente como escenario para compartir su contenido en redes sociales.
Alto rendimiento en casa: gimnasio y piscina cubierta
Uno de los puntos fuertes de la propiedad es su infraestructura orientada al bienestar físico y la privacidad familiar:
- Gimnasio privado: Totalmente equipado para mantener la rutina de entrenamiento exigida en la alta competencia.
- Piscina interior climatizada: Un espacio clave para la recuperación física y el entretenimiento de sus hijos, ideal para afrontar el clima británico en cualquier época del año.
- Jardín perimetral: La vivienda está rodeada por un extenso parque de césped natural que garantiza el aislamiento de la vista exterior.
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