Así es la casa que dejan Marc Cucurella y Claudia Rodríguez en Londres por dentro: diseño nórdico, gimnasio y piscina climatizada

La vida de Marc Cucurella dará un giro radical. Tras consolidarse en el fútbol europeo y disputar el Mundial 2026, el lateral español inicia una nueva etapa profesional con su incorporación al Real Madrid.

La mudanza a la capital española marca el fin de su estadía en el Reino Unido, donde construyó su hogar junto a su mujer, Claudia Rodríguez, y sus tres hijos.

Su refugio durante los últimos años estuvo ubicado en Cobham, una de las zonas más exclusivas y tranquilas del condado de Surrey, a las afueras de Londres, conocida por albergar las residencias de los futbolistas del Chelsea FC por su estricta privacidad.

Estética escandinava: tonos tierra, mármol y ventanales al jardín

Para el diseño interior, la pareja contó con el asesoramiento de la firma BoConcept, logrando una vivienda dominada por la luz natural, la sencillez y el confort:

Salón abierto: el espacio principal destaca por sofás en tonos tierra y chocolate, alfombras claras, mantas de tejidos naturales y mesas de formas orgánicas.

el espacio principal destaca por sofás en tonos tierra y chocolate, alfombras claras, mantas de tejidos naturales y mesas de formas orgánicas. Detalles sobrios: frente al área de descanso se ubica un televisor integrado sobre un mueble de madera oscura, complementado con piezas de cerámica y acentos dorados.

frente al área de descanso se ubica un televisor integrado sobre un mueble de madera oscura, complementado con piezas de cerámica y acentos dorados. Comedor luminoso: el sector social está protagonizado por una mesa con superficie de mármol claro y estructura de madera, rodeada de sillas neutras e integrada al jardín a través de enormes ventanales.

El dormitorio principal: rincón de lectura y luz cenital

Las áreas privadas de la casa continúan con la misma línea de calma y desconexión:

Atmósfera de descanso: la habitación principal cuenta con techos inclinados y una paleta cromática basada en beige, gris y blanco.

la habitación principal cuenta con techos inclinados y una paleta cromática basada en beige, gris y blanco. Cama de terciopelo: el centro del cuarto lo ocupa una gran cama tapizada, flanqueada por textiles suaves e iluminación tenue.

el centro del cuarto lo ocupa una gran cama tapizada, flanqueada por textiles suaves e iluminación tenue. Espacio para redes: frente al ventanal diseñaron un rincón de lectura con butacas, ambiente que Claudia utilizaba habitualmente como escenario para compartir su contenido en redes sociales.

Alto rendimiento en casa: gimnasio y piscina cubierta

Uno de los puntos fuertes de la propiedad es su infraestructura orientada al bienestar físico y la privacidad familiar: