Así es «La Mano de Dios», el exclusivo pub oculto de la Embajada Británica en Buenos Aires con homenajes a Maradona y Lionel Messi

En medio del tradicional barrio de Recoleta, detrás de los muros del histórico Palacio Madero-Unzué, funciona uno de los espacios más curiosos y exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de «The Hand of God» («La Mano de Dios»), un pub de estilo británico al que solo pueden ingresar empleados de la Embajada del Reino Unido, diplomáticos y personas especialmente invitadas.

Según reveló la revista GENTE, este rincón, prácticamente desconocido para el público, combina el espíritu de los tradicionales pubs ingleses con guiños a dos de los máximos ídolos del fútbol argentino: Diego Maradona y Lionel Messi.

Dónde está el pub secreto de la Embajada Británica

El pub se encuentra dentro del predio de la residencia oficial del embajador británico, ubicada en el elegante Palacio Madero-Unzué, una de las construcciones más imponentes del barrio de Recoleta.

Para llegar hasta allí es necesario atravesar parte del edificio principal, cruzar los jardines y subir por una discreta escalera. La entrada está marcada por un cartel con la inscripción «La Mano de Dios», realizado con fileteado porteño, un detalle que resume el espíritu del lugar: combinar la tradición británica con algunos de los símbolos más representativos de la cultura argentina.

Por qué se llama «La Mano de Dios»

Aunque el pub fue creado en 1991 como un espacio de encuentro para el personal de la embajada, recién en 2006 adoptó el nombre «The Hand of God», en homenaje —y también con una buena dosis de humor— al histórico gol convertido por Diego Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

Lejos de generar polémica, el nombre se transformó en un símbolo de la buena relación entre argentinos y británicos dentro del ámbito diplomático.

Más aún después de que ambas selecciones volvieran a enfrentarse en las semifinales del Mundial 2026, con un triunfo de Argentina, un resultado que reavivó una rivalidad histórica que trasciende lo deportivo.

Un homenaje permanente a Maradona y Messi

La decoración del pub está cargada de referencias futboleras.

Entre sus objetos más llamativos aparecen reproducciones de tapas de diarios dedicadas al Mundial de 1986, imágenes del recordado gol de Maradona y una de las fotografías más emblemáticas de aquella jugada, capturada por el fotógrafo Alejandro Ojeda Carbajal.

También hay espacio para la historia más reciente del fútbol argentino. El lugar exhibe una portada del diario británico The Sun dedicada a la consagración de Lionel Messi y la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, además de ilustraciones inspiradas en los grandes triunfos del equipo nacional.

Quiénes pueden ingresar

A diferencia de un pub tradicional, The Hand of God no abre sus puertas al público ni admite reservas.

El espacio funciona como un club interno destinado exclusivamente al personal de la embajada y a sus invitados. Allí suelen organizarse encuentros después del horario laboral, noches de música, espectáculos de stand up y distintas actividades recreativas para fortalecer los vínculos entre quienes trabajan en la sede diplomática.

Uno de los aspectos más llamativos es que, dentro del pub, las jerarquías quedan de lado: diplomáticos, administrativos, personal de mantenimiento y familiares comparten el mismo espacio en un ambiente relajado e informal.

El Palacio Madero-Unzué, una joya arquitectónica de Buenos Aires

El edificio que alberga este exclusivo pub también forma parte de su atractivo.

Construido entre 1914 y 1917, el Palacio Madero-Unzué fue diseñado por los arquitectos británicos Walter Bassett-Smith y Bertie Collcutt para la familia Madero-Unzué. Su arquitectura de inspiración eduardiana y sus amplios jardines lo convirtieron en una de las residencias privadas más elegantes de Buenos Aires.

En 1945, el Reino Unido adquirió la propiedad para convertirla en la residencia oficial de su embajador. Desde entonces, el edificio alberga obras de arte, mobiliario histórico y piezas provenientes de importantes colecciones británicas, además de conservar un parque con árboles centenarios que refuerza el carácter señorial del lugar.

Hoy, ese palacio no solo representa uno de los edificios diplomáticos más importantes del país, sino que también guarda uno de los secretos mejor conservados de Buenos Aires: un pub donde la tradición británica convive con homenajes a Maradona, Messi y una de las rivalidades futbolísticas más famosas del mundo.