Asi es la residencia de Pedro Porro en Londres por dentro: su exclusiva casa de estilo contemporáneo y ventanales infinitos

El Mundial 2026 catapultó a Pedro Porro al centro de la escena del fútbol global. Consolidador como una de las máximas figuras de la Selección de España y pieza clave del Tottenham, el defensor extremeño despierta tanto interés dentro como fuera de la cancha. Instalado en Inglaterra desde hace varios años, el lateral abrió las puertas de su refugio: una imponente propiedad ubicada en una exclusiva zona residencial de Londres donde vive junto a su pareja, María Hurtado, y sus hijos.

La vivienda fue proyectada bajo una filosofía de diseño contemporáneo y funcional, pensada detalladamente como un santuario de desconexión para asilarse del ritmo frenético de la Premier League y la alta competencia europea.

Los secretos del diseño: tonos neutros y madera noble

El interior de la residencia huye de la ostentación recargada y apuesta por una estética sobria que prioriza la amplitud visual y el confort:

Arquitectura de luz: el hogar está dominado por grandes ventanales de piso a techo que multiplican el ingreso de luz natural y enmarcan las vistas hacia las áreas verdes.

el hogar está dominado por que multiplican el ingreso de luz natural y enmarcan las vistas hacia las áreas verdes. Paleta de calma: la decoración se sostiene sobre una gama cromática de tonos neutros y mobiliario de líneas simples, eliminando cualquier tipo de ruido visual en los ambientes.

la decoración se sostiene sobre una gama cromática de y mobiliario de líneas simples, eliminando cualquier tipo de ruido visual en los ambientes. El corazón social: el comedor se destaca por una imponente mesa de madera maciza que domina el espacio, combinada con cortinas continuas de gran caída y un acceso directo a un extenso jardín privado ideal para la vida familiar.

De Don Benito a la gloria en la Europa League

El presente de lujo en Gran Bretaña contrasta con los sacrificados inicios del futbolista. Nacido en 1999 en el humilde municipio de Don Benito (Badajoz), Porro inició su camino en el club de su pueblo antes de mudarse a Madrid a los 14 años para sumarse al Rayo Vallecano.

Su evolución en el Viejo Continente fue meteórica: