Chau a la alacena con puertas: esta es más práctica, moderna y se impone en 2026 

La alacena con puertas fue desde siempre un clásico indiscutido en las cocinas. Sin embargo, este 2026 hay una nueva tendencia que se posiciona en los ambientes, logrando espacios abiertos, funcionales y visualmente livianos.

Se trata de las alacenas abiertas o estanterías sin puertas, que se convirtieron en una de las grandes apuestas para las cocinas modernas.

Por qué las alacenas abiertas son la nueva tendencia de la cocina

Cada vez más personas eligen reemplazar los gabinetes cerrados por estantes abiertos o repisas flotantes. Se trata de estructuras simples, de madera, metal o materiales combinados, donde los objetos de uso diario quedan a la vista y al alcance de la mano.

Esta tendencia no solo suma practicidad, sino que también transforma el ambiente: la cocina se ve más amplia, luminosa y moderna. Además, permite jugar con la decoración, exhibiendo frascos de vidrio, vajilla colorida, especias, plantas o cualquier objeto que aporte personalidad.

Ventajas de sumar estantes abiertos en la cocina

Mayor practicidad: todo está visible y accesible, sin tener que abrir y cerrar puertas.

Sensación de amplitud: al eliminar las puertas, el espacio se siente más liviano y despejado.

Estética moderna: es el look preferido en cocinas minimalistas y de estilo nórdico.

Facilidad para organizar: permite ver de un vistazo qué hay disponible y qué falta reponer.

Claves para que la tendencia funcione y la cocina no se desordene

El secreto para que las estanterías abiertas sean un éxito está en el orden visual. Algunas recomendaciones clave:

Usar frascos o recipientes similares para guardar alimentos y mantener la armonía.

No sobrecargar los estantes.

Combinar utensilios de uso diario con detalles decorativos como plantas o libros de cocina.