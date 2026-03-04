Cuánto cuesta construir una casa de 100 metros cuadrados en Neuquén y Río Negro en marzo de 2026.

Construir una casa propia continúa representando una inversión millonaria. En marzo de 2026, los costos de la construcción en Neuquén y Río Negro muestran diferencias importantes entre ambas provincias, aunque en los dos casos se ubican en niveles elevados en comparación con otras zonas del país.

De acuerdo con relevamientos sectoriales y proyecciones actualizadas, el costo del metro cuadrado en Argentina supera los $2 millones, aunque en la región los valores varían según disponibilidad de materiales, mano de obra y características del proyecto.

Cuánto cuesta construir una casa de 100 metros cuadrados en Río Negro

En el caso de Río Negro, estimaciones basadas en informes técnicos del sector indican que el costo del metro cuadrado ronda los $2,1 millones, contemplando construcción, honorarios profesionales y tasas municipales.

De esta manera, una vivienda de 100 metros cuadrados puede alcanzar un costo aproximado de $210 millones, sin incluir el terreno.

Expresado en dólares —según el tipo de cambio de referencia del mercado de la construcción— el valor se ubicaría en un rango aproximado de US$140.000 a US$160.000 para una vivienda de calidad estándar.

Cuánto cuesta construir una casa de 100 metros cuadrados en Neuquén

En Neuquén, los costos presentan mayor dispersión según la ciudad y el tipo de obra. Los relevamientos indican que el metro cuadrado puede ubicarse entre $1,2 millones en obras estándar, aunque puede ser mayor en proyectos con mejores terminaciones.

Con ese valor de referencia, una casa de 100 m² demandaría alrededor de $120 millones solo en concepto de construcción.

En dólares, el costo estimado oscila entre US$120.000 y US$150.000, dependiendo del nivel de materiales y terminaciones elegidos.

Rangos según nivel de obra y calidad

El valor del metro cuadrado no es homogéneo: depende del nivel de terminaciones y calidad constructiva. Relevamientos privados sectoriales recientes (por ejemplo en obras residenciales unifamiliares tipo) indican:

Construcción estándar básica (calidad funcional con terminaciones convencionales): alrededor de u$s900–u$s1.200/m² en sistemas secos pero con terminaciones de calidad media.

Nivel intermedio (mejor aislación, equipamiento de instalaciones, acabados moderados): u$s1.300–u$s1.500/m².

Alta calidad o premium (acabados superiores, soluciones de eficiencia energética, materiales de alta gama): puede superar u$s1.500/m².

Adicionalmente, construcciones residenciales tipo (viviendas de 100 m²) suelen situarse en rangos algo mayores cuando se incluyen acabados completos y condiciones estándar de mercado: estimaciones privadas recientes ubican valores de u$s1.300–u$s1.600 por m², con casos de hasta u$s2.000 por m² o más en construcciones con especificaciones superiores.