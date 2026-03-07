La casa que mide menos de 3 metros de ancho y acaba de venderse por más de 4 millones de dólares

Mucho antes de que las minicasas se pusieran de moda en el mundo, en Nueva York ya existía una vivienda que parecía anticipar ese fenómeno. Se trata de la casa ubicada en el número 75½ de Bedford Street, en pleno West Village de Manhattan, considerada la casa adosada más angosta de la ciudad.

La propiedad tiene apenas 2,9 metros de ancho, lo que la convierte en una de las construcciones más curiosas de la zona. Aun así, su tamaño no le impidió convertirse en un ícono del barrio ni tampoco atraer a compradores dispuestos a pagar millones por ella.

En las últimas horas, la vivienda volvió a ocupar titulares tras confirmarse su venta por 4,4 millones de dólares, una cifra superior al precio inicial con el que había salido al mercado, que era de 4.195.000 dólares.

Una casa pequeña con una gran historia

La casa fue construida en 1873 y es conocida como Casa Millay, en referencia a la poeta Edna St. Vincent Millay, quien vivió allí durante la década de 1920. Durante su estadía escribió La balada de la tejedora de arpas, obra que más tarde obtendría el Premio Pulitzer.

Pero Millay no fue la única figura conocida que pasó por esta vivienda. A lo largo de los años también residieron allí personalidades como los actores Cary Grant y John Barrymore, la antropóloga Margaret Mead y el caricaturista William Steig.

La casa ocupa el espacio que antiguamente funcionaba como acceso para carruajes de la vivienda vecina, el número 77 de Bedford Street, considerada una de las casas más antiguas de Greenwich Village.

Cómo es la casa más angosta de Nueva York

Aunque su fachada es extremadamente estrecha, la propiedad tiene unos 93 metros cuadrados distribuidos en tres plantas.

En su interior cuenta con:

Tres dormitorios

Dos baños completos

Cuatro chimeneas a leña

Sótano acondicionado con dormitorio y lavandería

Uno de los detalles más llamativos es que una de las chimeneas está ubicada dentro del baño de la suite principal.

La casa también tiene balcones en los pisos superiores y un pequeño jardín privado junto a la cocina, que conecta con un patio más grande compartido con dos viviendas vecinas.

Las reformas y la reciente venta

El inmueble fue comprado en 2023 por 3,41 millones de dólares por el médico Tandra Hammer, quien lo adquirió para que su hija Donte Calarco viviera allí gran parte del año.

Ambos realizaron mejoras en la propiedad, principalmente la actualización del sistema eléctrico y la renovación de algunos espacios de almacenamiento, aunque respetaron gran parte de los elementos originales.

Entre los detalles históricos que se conservaron se destacan las vigas de madera en los techos, los pisos de roble, la escalera de caracol y las tradicionales puertas holandesas.

Finalmente, la casa fue adquirida por una familia suiza que busca sumar pequeñas propiedades en distintos países, pagando más de 200.000 dólares por encima del precio de venta.

Un ícono del West Village

Más allá de su tamaño, la casa se convirtió en una de las postales más fotografiadas del West Village, uno de los barrios más históricos de Manhattan.

Quienes pasan por la calle Bedford suelen detenerse para fotografiar la curiosa fachada. Para muchos, esta vivienda representa el encanto arquitectónico y la singularidad que caracterizan a Greenwich Village.

Con información de La Nación