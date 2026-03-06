Adiós a las mamparas: la bañera vuelve a ser protagonista y marca tendencia en los baños

Durante años, las duchas con mamparas dominaron el diseño de los baños modernos. Prácticas, funcionales y más económicas, se convirtieron en una de las opciones más elegidas en remodelaciones y viviendas nuevas. Sin embargo, las tendencias en decoración del hogar empiezan a cambiar y hoy la bañera vuelve a ganar terreno como elemento central del baño.

Cada vez más proyectos de interiorismo priorizan la comodidad, el bienestar y la experiencia de relax por encima de la simple funcionalidad. En ese contexto, la bañera reaparece como una pieza que no solo cumple una función práctica, sino que también aporta estética y personalidad al ambiente.

Desde el punto de vista del diseño, una bañera puede convertirse en el punto focal del baño, aportando una imagen sofisticada y generando una sensación similar a la de un spa dentro del hogar.

Además del aspecto decorativo, el baño de inmersión ofrece beneficios vinculados al bienestar. Sumergirse en agua tibia ayuda a reducir el estrés, favorece el descanso y mejora el estado de ánimo, por lo que muchas personas vuelven a elegir este tipo de instalación para transformar el baño en un espacio dedicado al cuidado personal.

Un clásico que nunca desapareció

La bañera es uno de los elementos más antiguos dentro del equipamiento del baño. Aunque en las últimas décadas las duchas con mamparas ganaron popularidad, el concepto de baño de inmersión sigue teniendo un fuerte atractivo.

A diferencia de la ducha tradicional, la bañera permite detener el ritmo cotidiano y dedicar un momento al relax, algo que muchas personas valoran cada vez más dentro del hogar.

Si bien algunos señalan que su mantenimiento puede ser más exigente o que requiere mayor espacio, para muchos usuarios la posibilidad de disfrutar de un momento de desconexión compensa esas desventajas.

Las bañeras que marcan tendencia en decoración

En la actualidad, las bañeras vuelven a aparecer en proyectos de interiorismo con diferentes estilos y diseños adaptados a cada tipo de baño.

Una de las tendencias más elegidas es la bañera integrada, que se fusiona visualmente con el piso o con las paredes mediante el mismo revestimiento. Este recurso genera continuidad estética y aporta una sensación de amplitud.

Otra opción que volvió con fuerza es la bañera clásica con patas, inspirada en los modelos antiguos. Este tipo de diseño aporta un aire elegante y atemporal al ambiente, además de ofrecer mayor profundidad, ideal para disfrutar de un baño relajante.

También ganan protagonismo las bañeras con materiales y terminaciones especiales, como acabados metálicos o tonos cobre, que aportan un toque moderno y sofisticado al baño.

Con estas nuevas propuestas, el baño deja de ser un espacio puramente funcional y se transforma en un ambiente pensado para el bienestar, el descanso y la estética dentro del hogar.