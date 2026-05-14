Allanamientos masivos en Fuerte Apache tras una guerra entre bandas narco

Un megaoperativo de seguridad se desplegó en el complejo habitacional Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, en la localidad bonaerense de Ciudadela, donde más de 500 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la Gendarmería Nacional realizaron allanamientos y tareas de saturación en distintos sectores del barrio.

Fuerte Apache: megaoperativo con más de 500 efectivos

La investigación, encabezada por la UFI N°7, apunta contra dos organizaciones criminales enfrentadas por el control territorial del complejo y vinculadas a usurpaciones violentas de viviendas, comercialización de estupefacientes, préstamos ilegales y hechos de extrema violencia armada.

Según informaron fuentes policiales, los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la Estación de Policía Departamental Tres de Febrero, la DDI San Martín y el grupo FOE, en el marco de un despliegue preventivo iniciado el sábado pasado tras una serie de enfrentamientos armados registrados dentro del barrio.

La causa tomó impulso luego de una feroz balacera ocurrida días atrás, cuando se efectuaron más de 30 disparos y tres personas resultaron heridas. Entre ellas, dos jóvenes con antecedentes penales y un vecino de 68 años que recibió un balazo en una pierna mientras circulaba por la zona, sin tener relación con las bandas investigadas.

De acuerdo con las averiguaciones realizadas por los investigadores, los grupos delictivos operaban mediante amenazas y coacción armada para apropiarse de viviendas dentro del complejo habitacional. Además, están sospechados de manejar búnkers de droga y de participar en secuestros extorsivos y entraderas cometidas en distintos puntos del partido de Tres de Febrero.

Como resultado de los allanamientos, trascendió que siete personas fueron aprehendidas y se secuestraron armas de fuego, cargadores, municiones, cocaína y marihuana fraccionada para su comercialización, además de otros elementos considerados de interés para la causa.

Las autoridades señalaron que continúan las tareas para localizar y detener a otros dos sospechosos que permanecen prófugos y que estarían directamente relacionados con los hechos investigados.

Para evitar fugas y garantizar el desarrollo de los procedimientos, las fuerzas de seguridad montaron un fuerte operativo de control en todos los accesos al barrio, con retenes y postas de inspección donde se revisó cada vehículo que intentaba abandonar la zona.