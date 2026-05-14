Vuelco fatal en la Ruta 22: murió un hombre de 88 años cerca de Choele Choel

Un hombre de 88 años murió este miércoles por la tarde luego de protagonizar un despiste seguido de vuelco sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 935, en jurisdicción de Choele Choel.

Como consecuencia del vuelco, falleció el conductor del vehículo, un hombre de 88 años. En tanto, su acompañante, una mujer de 82 años, sufrió lesiones y recibió asistencia tras el accidente.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 16:25 y fue informado por personal de la Comisaría Octava.

Hasta el lugar acudieron efectivos de los Cuerpos de Seguridad Vial de Choele Choel y Río Colorado, quienes constataron que el hecho involucró a una camioneta Ford Ecosport que circulaba desde Bariloche con destino a la provincia de Buenos Aires.

Las actuaciones judiciales y las diligencias correspondientes quedaron a cargo del personal policial interviniente, mientras que también se notificó a los familiares de la víctima fatal.

Quién era el hombre de 88 años que falleció tras un vuelco en Ruta 22 a la altura de Choele Choel

La víctima fatal fue identificada como Antonio Fernando Kovachs, de 88 años, quien conducía una camioneta Ford Ecosport que circulaba desde Bariloche con destino a la provincia de Buenos Aires.

Por causas que aún se investigan, el vehículo despistó y terminó volcando sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia del fuerte impacto, Kovachs perdió la vida en el lugar.

En tanto, su acompañante, Lucía Fi Fronzo, de 82 años, sufrió diversas lesiones producto del siniestro vial. La mujer fue asistida por personal médico en el lugar y recibió la atención correspondiente.

Se trata de un nuevo siniestro sobre Ruta Nacional 22 que deja una víctima fatal.