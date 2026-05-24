Sueño cumplido: querían una casa integrada al jardín y encontraron la mejor idea

Al retirar las columnas al interior, prevalecen los vidrios. Fotos: Estudio Palma

En el barrio residencial de Vicente López, al norte del Gran Buenos Aires, el estudio de arquitectura de Ana Smud concibió una vivienda con un elemento central: una fluida conexión con el jardín y su vegetación.

Desarrollaron un volumen autónomo y compacto, donde prevalece el vidrio como resultado del retiro de las columnas hacia el interior.

«La decisión estratégica de despegar el volumen de las medianeras y de sostener una transparencia homogénea permitió crear una casa contenida por su propio jardín y, de esta manera, expandir la planta de forma tal que su totalidad estuviera en diálogo profundo con la vegetación», detalla la memoria descriptiva.

Hacia el primer piso la experiencia cambia. Los espacios se vuelven más íntimos, con vistas selectivas y tamizadas por la madera.

El diálogo con el afuera comienza a estar sostenido por las copas de los árboles añosos que contienen el terreno y que condicionan, en el juego con su follaje, la luminosidad y transparencia de los ambientes.

En el último nivel la volumetría se desmaterializa: el perímetro vidriado permite nuevamente que la vegetación tome presencia al emerger de la superficie de retiro y propicia una vista extensa del cielo y de la plenitud de los árboles.

Ficha técnica



Oficina de Arquitectura : Estudio de Ana Smud

: Estudio de Ana Smud Ubicación : Vicente Lopez, Provincia de Buenos Aires.

: Vicente Lopez, Provincia de Buenos Aires. Fecha de finalización de obra : Enero 2024

: Enero 2024 Superficie total : 260 m2

: 260 m2 Autores : Arq. Ana Smud

: Arq. Ana Smud Colaboradores: Arq. Maria Florencia Lin

Arq. Maria Florencia Lin Asesores: Lic. Rosa Oks (paisaje), Arq. Arturo Peruzzoti (iluminacion)

Lic. Rosa Oks (paisaje), Arq. Arturo Peruzzoti (iluminacion) Ingenierías : Ing. Angel Santos (estructuras), Arq. Antonio Cristiano (Instalaciones sanitarias)

: Ing. Angel Santos (estructuras), Arq. Antonio Cristiano (Instalaciones sanitarias) Fotografía: Estudio Palma

Mini bío

Ana Sol Smud es arquitecta de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA) graduada con Diploma de Honor.

Desarrolló parte de su formación en la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC-ETSAB) y luego trabajó en OAB (Office of Architecture in Barcelona) en Barcelona, España.

Desde hace más de 15 años trabaja como docente en la carrera de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA). Actualmente dirige la cátedra Introducción al Proyecto de Arquitectura en la Universidad Torcuato Di Tella. En paralelo, dicta workshops y da conferencias en varias Universidades e instituciones argentinas y del exterior.

En 2010 funda su Estudio de Arquitectura, trabajando en proyectos junto a diversos arquitectos como Alberto Smud, Liliana Scheraier (entre otros) y en una plataforma de trabajo conjunta con Daniel Zelcer.

Participa de bienales, conferencias y proyectos ligados a arquitectura contemporanea a nivel nacional e internacional.

Sus trabajos han sido publicados en numerosas editoriales y revistas especializadas nacionales e internacionales : Monocle, Domus, DesignBoom, Abitare, CCA (Canadian Centre for Achitecture), Yellowtrace, Label Magazine, Summa+, Plot, Barzón, Ness, entre otras.

Contacto: anasmud.com