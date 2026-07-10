Cuáles son los próximos pasos para que Río Negro termine la rotonda de Choele Choel tras el anuncio de Alberto Weretilneck

El gobernador Alberto Weretilneck anunció que Río Negro se hará cargo de finalizar la rotonda de las rutas nacionales 22 y 250 en Choele Choel, una obra clave para la seguridad vial y la conectividad del Valle Medio. Tras esa confirmación, en diálogo con Diario RÍO NEGRO el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, explicó cómo será el proceso para que la Provincia pueda asumir el contrato y completar los trabajos que actualmente se encuentran con un 60% de avance aproximadamente.

Durante el acto, Weretilneck sostuvo que la decisión responde a la intención de dar una solución frente a la paralización de los trabajos. «Río Negro no se quedó solo en el reclamo por el abandono de obras, sino que propuso ser parte de la solución y asumir un rol activo para resolver problemas concretos», afirmó.

Alberto Weretilneck confirmó inversiones en Choele Choel. Foto: gentileza

La obra es considerada estratégica para el Valle Medio por su impacto en la seguridad vial y la conectividad regional, ya que vincula dos corredores nacionales de gran circulación.

El primer paso es acordar la transferencia con Nación

Para que la Provincia pueda hacerse cargo de la obra, primero deberá alcanzar un acuerdo con Nación. Según explicó Echarren, el Gobierno está terminando un documento que será presentado al Ejecutivo nacional y que podría enviarse durante las próximas semanas. A partir de allí, indicó, comenzará una instancia de intercambio entre ambas partes que, una vez alcanzado un acuerdo, permitirá «hacer efectiva la firma de esa transferencia».

El ministro aclaró que el objetivo es avanzar en el traspaso, aunque remarcó que la Provincia busca un convenio que le permita continuar la obra con garantías. «No podemos firmar absolutamente cualquier cosa; lo que pretendemos es firmar algo que nos dé la garantía y la posibilidad de hacernos cargo, pero no bajo cualquier condición», sostuvo.

Trabajos en la rotonda de Ruta 22 en Choele Choel en marzo del 2025. Gentileza.

Echarren explicó que el contrato correspondiente a la rotonda de Choele Choel presenta características diferentes al resto de las obras viales de Nación en Río Negro. Según indicó, se trata de un contrato «que no es tan viejo» y que permitirá analizar distintos aspectos técnicos del proyecto para avanzar en una reestructuración antes de que la Provincia se haga cargo.

En ese marco, aseguró que el mecanismo que se analiza sería inédito, ya que «nunca se ha hecho una transferencia de contrato de un Estado a otro». Explicó que la normativa contempla traspasos entre empresas, pero no entre distintos niveles del Estado.

Cómo fue el diálogo con la empresa que tiene a cargo la obra de la rotonda

En paralelo a las conversaciones con Nación, la Provincia también mantuvo reuniones con Equimac, la empresa que tiene a su cargo el contrato de la obra. Según explicó el ministro Alejandro Echarren, el objetivo fue poner en conocimiento a la firma sobre la propuesta que impulsa Río Negro para asumir el proyecto y analizar su continuidad en caso de concretarse la transferencia.

En ese marco, el funcionario señaló que la empresa recibió favorablemente la iniciativa. «Nos reunimos con ellos para transmitirles esta situación, les pareció fantástico y, si la toma la Provincia, estarían en condiciones de terminar la rotonda», afirmó.

Qué resta para finalizar la rotonda de Choele Choel

Desde Vialidad Rionegrina señalaron que, como aún no se firmó el convenio con Nación, la Provincia está solicitando información actualizada sobre el estado de cada una de las obras paralizadas. En el caso de la rotonda de Choele Choel, indicaron que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, restaría ejecutar la carpeta asfáltica definitiva, cordones, iluminación y señalización, además de otras tareas que serán precisadas una vez completado el relevamiento.

La obra figuraba en el Presupuesto Nacional 2026, que asignó $10.349 millones para el mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan Río Negro. Dentro de ese monto se había previsto una partida específica de $1.184 millones destinada a finalizar la rotonda de la Ruta Nacional 22 en Choele Choel. Sin embargo, fuentes vinculadas al proyecto estiman que completar esos trabajos demandaría una inversión cercana a $8.000 millones.

Mientras avanzan las negociaciones, el objetivo de la Provincia es concretar la transferencia del contrato, acordar su reestructuración y retomar una obra que Weretilneck definió como estratégica para el desarrollo y la conectividad del Valle Medio.