Tragedia en Córdoba: dos muertos y 16 jóvenes heridas tras el choque de un minibús de fútbol y un auto

Las dos personas adultas del auto murieron en el lugar. 16 jugadoras del equipo femenino infantil fueron trasladadas a un hospital cercano (Foto: LV16)

Un violento choque frontal entre un automóvil y un minibús que transportaba a un equipo de fútbol infantil femenino dejó un saldo de dos personas fallecidas y 16 menores heridas en la provincia de Córdoba.

El siniestro se produjo durante la tarde del jueves sobre la Ruta Provincial 4, a la altura del sector conocido como la curva de la Herrería. Las víctimas fatales fueron el conductor del automóvil y la persona que viajaba como acompañante.

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Según informaron las pericias forenses, ambos ocupantes del vehículo murieron en el lugar como consecuencia del fuerte impacto. Hasta el momento, la policía de Córdoba no brindó detalles de las posibles causas del accidente que permanecen bajo investigación.

El hecho ocurrió en un tramo de la ruta ubicado entre las localidades de La Carlota y Huanchilla. Personal policial, bomberos voluntarios y servicios médicos trabajaron en el lugar para rescatar a los ocupantes de los vehículos y asistir a las víctimas.

En el minibús viajaban 16 niñas que regresaban de un encuentro de fútbol. Tras la colisión, todas fueron asistidas por equipos de emergencia y derivadas a distintos centros de salud de la región con heridas de diversa consideración.

Debido a la magnitud del siniestro, se desplegó un importante operativo sanitario para trasladar a las menores a diferentes hospitales, donde permanecieron bajo observación y recibieron atención médica.

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Las autoridades judiciales ordenaron una serie de peritajes sobre ambos vehículos y en la zona del impacto con el objetivo de determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades correspondientes. La investigación continuará en las próximas horas para esclarecer las circunstancias que derivaron en la tragedia.

Como parte del trabajo, también se relevaron testimonios de testigos y de los equipos de emergencia que participaron del operativo. Los peritos analizarán factores como el estado de la calzada, las condiciones de visibilidad y la velocidad de circulación de los vehículos involucrados.

Con información de Infobae