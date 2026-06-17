Cómo ventilar la casa en invierno sin perder el calor, según una arquitecta

La ventilación cruzada rápida aparece como una alternativa eficaz para mantener una buena calidad del aire.

Mantener los ambientes ventilados durante el invierno es fundamental para renovar el aire, reducir la humedad y mejorar la calidad del ambiente. Sin embargo, muchas personas evitan abrir las ventanas por temor a que el frío invada la casa. Frente a esta situación, la arquitecta Laura Núñez explicó cuál es la forma más eficiente de ventilar sin enfriar el hogar.

La técnica que permite renovar el aire sin perder confort

De acuerdo con la especialista, el error más frecuente es dejar una ventana apenas abierta durante largos períodos. Aunque parezca una buena solución, este método termina enfriando paredes, pisos y muebles, lo que luego demanda más energía para recuperar la temperatura interior.

La recomendación es aplicar una técnica conocida como ventilación cruzada rápida, que consiste en abrir simultáneamente dos ventanas ubicadas en extremos opuestos de la vivienda para generar una circulación intensa de aire durante pocos minutos.

“Lo que tendremos que hacer es abrir una ventana en la fachada por donde suele soplar el viento y otra en el lado opuesto. De esta forma, permitiremos que el aire circule desde las zonas de mayor presión hacia las de menor presión”, explicó Núñez.

Qué es la ventilación cruzada

La ventilación cruzada se produce cuando el aire ingresa por una abertura y sale rápidamente por otra ubicada en un punto opuesto del inmueble. Este flujo permite renovar el aire de los ambientes en poco tiempo, evitando que las superficies interiores pierdan demasiado calor.

Al realizarse de manera breve e intensa, el intercambio de aire es mucho más eficiente que mantener una ventana entreabierta durante horas.

Cómo aplicar este método en invierno

Para obtener mejores resultados, los especialistas recomiendan:

Abrir dos ventanas enfrentadas o ubicadas en diagonal.

Mantenerlas abiertas solo durante algunos minutos.

Evitar dejar una única ventana abierta durante largos períodos.

Elegir los momentos del día con menor humedad exterior.

Cerrar las aberturas antes de que se enfríen paredes, pisos y muebles.

Por qué no conviene ventilar durante mucho tiempo

Cuando una vivienda permanece ventilándose lentamente durante varias horas, no solo se enfría el aire interior. También bajan de temperatura las superficies que almacenan calor, como paredes, techos, pisos y mobiliario.

Esto provoca que el sistema de calefacción deba trabajar más para recuperar el confort térmico, aumentando el consumo energético.

Por ese motivo, la ventilación cruzada rápida aparece como una alternativa eficaz para mantener una buena calidad del aire interior sin comprometer la temperatura de la vivienda.

Un hábito simple que mejora la calidad del ambiente

Los expertos coinciden en que ventilar diariamente sigue siendo una práctica necesaria incluso durante los meses más fríos. La clave no es dejar de hacerlo, sino aplicar técnicas que permitan renovar el aire de manera eficiente.

Con apenas unos minutos de ventilación cruzada cada día, es posible reducir la acumulación de humedad, eliminar olores y mantener un ambiente más saludable sin que la casa pierda el calor acumulado.