La regla de los tres detalles dorados: el secreto para que una casa se vea más elegante

Durante mucho tiempo, el dorado tuvo fama de ser un recurso difícil de incorporar en la decoración. Para algunas personas puede resultar elegante y sofisticado; para otras, excesivo o demasiado llamativo.

Sin embargo, existe una regla simple que puede cambiar por completo el resultado: el problema no es el color, sino la cantidad.

La clave está en utilizarlo como un detalle capaz de aportar luz, contraste y un pequeño toque de glamour sin convertirse en el protagonista absoluto del ambiente.

La regla de los tres puntos dorados

Una forma sencilla de no equivocarse es aplicar la llamada regla de los tres puntos.

Consiste en incorporar hasta tres elementos dorados dentro de un mismo espacio. Esa cantidad suele generar equilibrio visual y permite que los detalles se destaquen sin competir entre sí.

Cuando el dorado aparece en demasiados objetos o cubre grandes superficies, el ambiente puede sentirse más cargado y perder armonía.

En piezas pequeñas, el impacto es mayor

El dorado suele funcionar mejor cuando aparece en objetos de tamaño reducido.

Por ejemplo:

Manijas de muebles.

Apliques de luz.

Marcos de cuadros o espejos.

Griferías.

Bandejas decorativas.

Portavelas o pequeños objetos de diseño.

Son detalles que captan la atención y elevan la estética general sin necesidad de grandes intervenciones.

Dónde conviene evitarlo

Aunque no hay reglas estrictas, muchos especialistas recomiendan evitar el dorado en:

Muebles de gran tamaño.

Paredes completas.

Revestimientos extensos.

Superficies demasiado protagonistas.

En esos casos, el acabado puede resultar visualmente pesado y quitarle naturalidad al ambiente.

El espejo dorado: un clásico que nunca falla

Si existe un elemento capaz de sumar elegancia casi de manera instantánea, es el espejo con marco dorado.

Funciona tanto en livings como en dormitorios, recibidores o baños y aporta luminosidad sin necesidad de sumar más objetos decorativos.

En iluminación siempre suma

Las lámparas colgantes, apliques de pared o lámparas de mesa con detalles dorados suelen ser una apuesta segura.

El reflejo de la luz sobre el metal genera un efecto cálido y sofisticado que difícilmente pase de moda.

Cómo llevarlo a la mesa

La mesa también es un excelente lugar para incorporar pequeños acentos dorados.

Algunas opciones simples son:

Una frutera metálica.

Cubiertos dorados.

Una bandeja decorativa.

Candelabros o velas con detalles metálicos.

Utilizados con moderación, aportan un aire especial sin necesidad de transformar por completo la decoración.

El dorado funciona mejor cuando acompaña

La diferencia entre un ambiente elegante y uno sobrecargado suele estar en los detalles.

Por eso, cuando se utiliza en su justa medida, el dorado deja de ser un exceso para convertirse en ese pequeño recurso capaz de aportar brillo, personalidad y un sutil toque de glamour a cualquier espacio