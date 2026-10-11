De estar 15 minutos sepultado por una avalancha de nieve a brillar con sus obras en Casa FOA

Un edificio que vuelve a respirar. La instalación se basa en estructuras de PVC translúcidas en el recuperado Palacio Molina de Barracas.

César Lago conoce bien la Patagonia y no dejó de viajar al sur para esquiar pese a la experiencia límite que atravesó en el invierno de 2022 en Mendoza, cuando una avalancha lo dejó sepultado durante 15 minutos mientras hacía snowboard. Sobresalían dos centímetros de la tabla y ese detalle fue clave para que lo rescataran. Después, convirtió aquel espanto en arte.



Un día, en San Martín de los Andes, supo que iba a transformar aquella sensación agónica en una instalación inmersiva. Con un circuito que reproducía los sonidos de la cordillera, túneles textiles, esculturas y dispositivos sensoriales, “Avalancha” fue elegida como la mejor de la edición 2025 de Casa FOA, realizada en Puerto Madero.



En el Palacio Molina funcionó la ex Alpargatas. Estuvo abandonado durante 30 años.

En 2026, César volvió recargado a la exposición anual de arquitectura, diseño interior e industria que este año alberga el Palacio Molina de Barracas, recuperado tras 30 años de abandono.



El artista visual desembarcó con “Movimiento 0002”, la nueva instalación en la que repasa buena parte de su exploración. Esta vez, con un dispositivo XXL, inflable y suspendido en un recorrido pensado como una secuencia que va del umbral y el encuentro a la sincronización, la contemplación y la salida. Propone recorrer el edificio como si se tratara de un organismo que despierta, con sus alvéolos y bronquiolos a gran escala, materializados en grandes estructuras de PVC translúcidas.

La intervención se infla y se desinfla, atravesando visualmente la arquitectura y transformando las marcas del deterioro en puntos de intercambio y circulación de oxígeno.



Inflable y suspendido. Un recorrido que podrán disfrutar los visitantes hasta el 1/11.

Las grietas funcionan como membranas; el movimiento reproduce un ciclo respiratorio y el sonido acompaña ese pulso. Pero la experiencia no termina ahí. El público también puede participar y dejar su propia huella sonora, grabar sonidos, sumar su respiración a las capas de audio que diseñará Nicolás Sorín con el material recolectado.

Casa FOA 2026: días, horario y valor de la entrada

Todos los días de 12 a 20 hs y los viernes horario extendido hasta las 23 hs

La entrada cuesta 25.000 pesos.

Dirección: Av. Regimiento de Patricios 1051, Barracas

Mini bío

César Lago.

Multifácetico: César Lago es arquitecto de interiores, artista visual, titular de la Asociación Argentina de Parques de Diversiones (se crió en una familia con raíces en el rubro) y licenciado en Administración de Empresas, entre otras actividades.