Ocho militares murieron y uno resultó gravemente herido tras el accidente de un helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en una zona montañosa del sureste del país. Entre los fallecidos se lamentó al capitán Bruno Rivas Zegarra, quien había participado del operativo aéreo para trasladar al papa León XIV durante su visita a Perú.

El siniestro ocurrió este viernes en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), en la región de Ayacucho. La aeronave cumplía una misión para rescatar a tres integrantes del Ejército que se encontraban en una zona de difícil acceso, cerca de la localidad de Sanabamba.

Accidente en Perú: cómo fue la misión militar en la que murió el piloto

Según informó el diario peruano Trome, Rivas Zegarra había sido uno de los pilotos que trasladó al Pontífice desde Chiclayo hasta Cajamarca el pasado 14 de noviembre. El capitán integró una de las tripulaciones dispuestas para los desplazamientos de León XIV durante su visita papal.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Defensa peruano, las autoridades perdieron contacto con el helicóptero durante la noche del jueves. Después de varias horas de búsqueda, los equipos de rescate localizaron los restos de la aeronave y confirmaron la muerte de ocho de sus nueve ocupantes.

El helicóptero MI-17 de la Fuerza Aérea peruana se estrelló durante una misión militar en la región de Ayacucho. Ocho efectivos murieron y uno sobrevivió.

Entre las víctimas hay cinco integrantes de la Fuerza Aérea y tres efectivos del Ejército. El único sobreviviente fue identificado como el comandante Enzo Espinoza Roque, piloto del helicóptero, quien sufrió heridas graves y fue evacuado de urgencia a Lima para recibir atención médica.

Investigan las causas del accidente del helicóptero MI-17 en Perú

El VRAEM es una región selvática y montañosa del sureste peruano que registra desde hace décadas operaciones militares por la presencia de organizaciones vinculadas al narcotráfico. La zona también es considerada uno de los principales centros de producción de coca del país.

Las causas de la caída del helicóptero todavía se desconocen y quedaron bajo investigación de las autoridades peruanas. El accidente ocurrió durante el regreso de la aeronave, luego de cumplir con la asistencia a la patrulla del Ejército.

Se trata del segundo accidente fatal de un helicóptero MI-17 en Perú en 2026. En febrero, otra aeronave del mismo modelo se estrelló en la región de Arequipa y murieron sus 15 ocupantes.