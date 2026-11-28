Franco Colapinto no pudo meterse en la Q3 de la clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El piloto argentino sufrió con el rendimiento de su Alpine en el circuito de Lusail, consiguió avanzar a la segunda tanda con lo justo y finalmente quedó eliminado. De esta manera, largará 14° en la carrera del domingo, mientras que su compañero Pierre Gasly partirá desde el 12° lugar.

El panorama ya había sido complicado durante la primera tanda. Colapinto registró un tiempo de 1m24s274 en su mejor intento y pasó el corte en el 16° puesto, apenas 0.096 segundos por delante de Carlos Sainz, quien quedó eliminado. Además, terminó a más de cuatro décimas de Gasly, que consiguió ubicarse décimo con una vuelta de 1:23.675.

En la Q2, el argentino consiguió mejorar considerablemente sus registros y encontró su mejor rendimiento de la jornada. Marcó 1m23.s59 en su último intento, una vuelta que lo dejó muy cerca de su compañero francés, aunque no fue suficiente para meterse entre los diez más rápidos. La diferencia con Gasly fue de apenas 0.091 segundos.

Con ese registro, Colapinto quedó 14°, a solo cinco milésimas de Gabriel Bortoleto, que se ubicó por delante con su Audi. Sin embargo, ambos Alpine quedaron afuera de la instancia decisiva, en una clasificación que volvió a exponer las dificultades del A526. Las características de Lusail, con varias curvas de media y alta velocidad, complicaron el equilibrio del monoplaza francés, especialmente por la falta de carga en el tren delantero.

En la parte alta de la grilla, Mercedes dominó la clasificación y consiguió el 1-2. George Russell se quedó con la pole position gracias a una vuelta de 1m21s695, mientras que Andrea Kimi Antonelli terminó segundo, a 0.128 segundos. Detrás de ellos se ubicaron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Isack Hadjar fue quinto, por delante de Max Verstappen, mientras que Charles Leclerc, Arvid Lindblad y Lewis Hamilton completaron los diez primeros.

La actividad en Qatar continuará este domingo 29 de noviembre, desde las 13 (hora argentina), con la carrera principal, que tendrá un total de 57 vueltas. Uno de los aspectos centrales será la gestión de los neumáticos: por reglamento, los pilotos no podrán utilizar un mismo juego durante más de 25 vueltas, por lo que deberán realizar al menos dos paradas en boxes.