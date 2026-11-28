Cuatro personas oriundas de Neuquén, entre ellas una adolescente de 15 años, fueron demoradas luego de un operativo de rescate en los acantilados del río Limay, cerca de Villa El Chocón. El procedimiento inició luego del robo de un Ford Focus en Neuquén, que apareció completamente incendiado a un costado de la Ruta Provincial 68, en Río Negro.

El episodio ocurrió este viernes y finalizó como una emergencia en la costa del río. Bomberos, personal sanitario, Prefectura y policías de ambas provincias participaron del operativo para asistir a las personas que habían quedado varadas en una zona de difícil acceso.

Cómo comenzó el rescate en los acantilados del río Limay

Según informó la Policía de Río Negro, la primera alerta llegó por la presencia de personas lesionadas en un establecimiento rural de la zona. Cuando la Policía se dirigió hacia el lugar por la Ruta Provincial 68, encontró un Ford Focus gris completamente quemado. Al verificar los datos del vehículo, descubrieron que tenía un pedido de secuestro por robo en Neuquén.

La situación tomó otra dimensión cuando los equipos de emergencia llegaron hasta las inmediaciones del río. Allí encontraron a tres personas debajo de los acantilados, en territorio rionegrino. Se trataba de dos hombres adultos y una adolescente de 15 años.

Foto: Bomberos Voluntarios de Cipolletti.

En paralelo, se recibió un aviso por una mujer que pedía auxilio desde una isla del embalse. La joven, de 22 años, habría intentado atravesar el agua y necesitaba asistencia para llegar a una costa segura.

Personal de Prefectura desplegó una embarcación para llegar hasta la isla y auxiliar a la joven. Después de ponerla a resguardo, fue trasladada al hospital de El Chocón, donde recibió atención médica y quedó bajo custodia policial.

Para rescatar a las otras tres personas, bomberos de Cipolletti utilizaron una embarcación y equipamiento específico.

Qué se sabe del auto robado e incendiado en Neuquén

La principal hipótesis que se investiga es que el grupo habría sustraído el Ford Focus en la ciudad de Neuquén y luego se habría trasladado hacia territorio rionegrino.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Roca, quien dispuso la demora de los involucrados. La adolescente quedó bajo intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).